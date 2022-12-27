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12:23 (мск), источник: Ведомости

Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

Свиной грипп (штамм A/H1N1−2009) выявлен во всех регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

Источник: РИА "Новости"

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%. Общее количество заболевших составило 1,7 млн человек», — говорится в сообщении. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа, в частности свиной грипп, который зафиксирован во всех российских регионах.

В пресс-службе также отметили, что эпидобстановка по COVID-19 остается стабильной. На 51 неделе текущего года зарегистрировано чуть больше 47 000 случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 7% по сравнению с предыдущей неделей.

В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.

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