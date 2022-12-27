Ученые назвали главные открытия о кошках и собаках в 2022 году

№ 1. О том, как собаки научились доверять людям и любить их
До сих пор никто точно не знает, как собака стала верным компаньоном человека. Но не так давно ученые стали на шаг ближе к разгадке.
В этом году они провели исследование и выяснили: породы собак, по фенотипу наименее родственные волкам, имеют гены, которые снижают уровень их стресса в присутствии людей.
Благодаря этому предки собак, которые были менее осторожны с двуногими, чаще развивали социально-когнитивные навыки, необходимые для связи человека и собаки. Это и был первый шаг к одомашниванию собаки.
№ 2. О маленьких и больших собаках
Собаки, как известно, бывают разных размеров — от крошечного чихуахуа до огромного немецкого дога. Однако долгое время ученым не удавалось определить причины такого разброса — пока в 2022 году они не узнали о генетической мутации, которая стоит за разнообразием собачьих размеров.
№ 3. О том, что кошки не менее привязаны к человеку, чем собаки
Собак часто называют лучшими друзьями человека, однако кошки могут формировать столь же сильную связь со своими двуногими хозяевами.
Фелинологи уже давно изучают поведение кошек — и теперь уж точно могут сказать, что эти животные действительно нас любят. Так, если ваша кошка часто трется о вас головой, показывает вам свой живот (как будто просит ласки) или даже просто моргает — знайте, вы ей нравитесь!
Каждый владелец собаки знает, как приятно вернуться домой и увидеть любимого питомца, который весь день ждал своего человека.
Новое исследование показало, что собаки, которые были в разлуке с хозяевами, могут по-настоящему плакать от долгожданной встречи с ними! Ученые связывают это с влиянием окситоцина (гормона привязанности), который организм человека, например, выделяет в процессе объятий.
№ 5. О том, почему овчарки пасут не только скот, но и детей
В мире существует больше 350 пород собак, и у каждой из них есть свои стереотипные поведенческие черты. Так, мы знаем, что овчарки — хорошо пасут скот, а гончие, к примеру, мастерски вынюхивают запахи и потому полезны в охоте.
В новом исследовании ученые изучили глубокие родственные связи между породами, их геномы, а также данные о поведении собак. Все это, чтобы убедиться, что конкретные гены связаны с определенным поведением. И это подтвердилось.
Теперь мы точно знаем, что желание овчарки пасти стадо (даже если она выросла в городских условиях и никогда не видела скот) — это генетически обусловленное поведение. Поэтому не стоит удивляться, если ваш корги или «немец» внезапно начнет пасти кошек, детей или других собак на улице.
Почти все хозяева учат собак выполнять команды. Но насколько те понимают человеческий язык? И воспринимают ли они наши слова иначе, чем другие звуки?
Исследования этого года показали: да, собаки понимают, когда к ним обращаются с командой, и даже могут отличить языки — например, испанский от венгерского и от полной «тарабарщины».
Ученые пришли к выводу, что собаки, как и мы, используют левую часть своего мозга, чтобы интерпретировать значимые слова.