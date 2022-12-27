Путин позвонил девочке из Запорожской области, мечтающей побывать в Крыму

Восьмилетняя школьница в своей записке рассказала, что мечтает побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза.
Владимир Путин общался с Александрой из Русского музея, где ранее проходили мероприятия неформального саммита лидеров стран СНГ. Во время беседы президент поинтересовался у девочки, чем ее угощали в гостях у Деда Мороза. Также российский лидер попросил сделать ответный подарок — прислать огурцы, которые выращивает семья школьницы.
На прошлой неделе Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где была организована «Елка желаний». Президент снял с елки открытки с желаниями трех детей. Кроме Александры Титаренко, свои желания загадали девочка Агата из Курганской области, которая мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, а также шестилетний Давид Шмелев из Ставрополья. Он мечтает о том, чтобы побывать в Военной академии Вооруженных сил.
Благотворительная акция «Елка желаний» помогает исполнить заветные мечты нуждающихся детей. Акция стартовала в России 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий.