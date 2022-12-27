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14:43 (мск), источник: © РИА Новости

Путин позвонил девочке из Запорожской области, мечтающей побывать в Крыму

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой он выбрал на «Елке желаний».

Спецоперация на Украине

Восьмилетняя школьница в своей записке рассказала, что мечтает побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза.

Владимир Путин общался с Александрой из Русского музея, где ранее проходили мероприятия неформального саммита лидеров стран СНГ. Во время беседы президент поинтересовался у девочки, чем ее угощали в гостях у Деда Мороза. Также российский лидер попросил сделать ответный подарок — прислать огурцы, которые выращивает семья школьницы.

На прошлой неделе Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, где была организована «Елка желаний». Президент снял с елки открытки с желаниями трех детей. Кроме Александры Титаренко, свои желания загадали девочка Агата из Курганской области, которая мечтает увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, а также шестилетний Давид Шмелев из Ставрополья. Он мечтает о том, чтобы побывать в Военной академии Вооруженных сил.

Благотворительная акция «Елка желаний» помогает исполнить заветные мечты нуждающихся детей. Акция стартовала в России 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий.

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