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16:11 (мск), источник: Вечерняя Москва

Вирусолог Аграновский отметил, что пандемия коронавируса подходит к концу

Вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что пандемия коронавируса походит к своему завершению.

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Источник: РИА "Новости"

— Пандемия ушла. В первую очередь — психологически. Если в 2020-ом году ковид был новым заболеванием, было много истерических реакций в СМИ, то сейчас это обыденность. Можно уже сказать, что коллективный иммунитет выработан, — отметил ученый в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Заболевание продолжает существовать и в настоящее время, но количество летальных исходов от нее значительно уменьшилось. Доминируют штаммы, вызывающие мягкие симптомы, с преимущественно малой смертностью.

В России продолжает снижаться суточная заболеваемость коронавирусом. Так, по данным штаба, за сутки зафиксировано 5 197 новых случаев заражения, передает aif.ru.

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