В ДНР заявили об отсутствии планов проводить массовые мероприятия на Новый год

«Так сложилось, что традиционно на Донбассе противник во время этой войны, которая идет уже с 2014 года здесь, противник на каждый праздник готовит неприятные сюрпризы. Каждый праздник, особенно это большие праздники — Рождество, Новый год — не обходились без обстрелов, без усиленных обстрелов», — заявил Гагин.
Советник врио главы ДНР призвал жителей республики быть особенно осторожными и праздновать Новый год с соблюдением мер безопасности.
15 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 г. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины обстреливают Донецк хаотично, зная, что удары приходятся по жилым домам и детским садам, что ведет к жертвам среди гражданского населения.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.