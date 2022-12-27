В Израиль за год репатриировались рекордные 70 тыс. человек

Агентство учитывало период с 1 января до 1 декабря, причем не только тех, кто репатриировался через Еврейское агентство, но и тех, кто приехал в Израиль как турист, а затем прошел через процесс получения гражданства.
Согласно данным Еврейского агентства, за 2022 год в Израиль репатриировались: из России — 37 364 человека; с Украины — 14 680; из Северной Америки — 3500; из Франции — 2049; из Белоруссии — 1993; из Эфиопии — 1498; из Аргентины — 985; из Великобритании — 526; из Южной Африки — 426; из Бразилии — 356; остальные — из других стран. Около трети репатриантов — люди в возрасте от 18 до 35 лет. Еще 24% — несовершеннолетние, 22% — от 36 до 50 лет, 14% — от 51 до 64 лет, 13% — старше 65 лет.
«Это был драматический год, который подчеркнул ценность взаимной ответственности среди еврейского народа и в течение которого Еврейское агентство помогло укрепить устойчивость еврейских общин», — сказал председатель агентства Дорон Алмог.
После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября стало известно, что премьер-министр Израиля Яир Лапид попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России в Израиль из-за беспокойства о судьбе российских евреев.
Позднее Jerusalem Post передала, что Израиль может выделить более $25,5 млн на поддержку репатриантов из России связи с ожидаемым прибытием в Израиль «десятков тысяч кандидатов на репатриацию».
Закон о репатриации действует в Израиле с 1952 года. Согласно ему каждый еврей или дети/внуки евреев могут подать просьбу о получении гражданства Израиля и переехать туда. Если документы кандидата о родстве будут признаны местной властью, он получает гражданство и льготы для репатрианта на первом этапе жизни в Израиле.