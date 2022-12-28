Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства

«Пункт 49 изложить в следующей редакции… государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу», — говорится в приказе.
До этого получить услугу можно было по месту жительства или по месту пребывания.
Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года, отмечается в документе. Изменения вносились в административный регламент министерства по предоставлению госуслуги по «проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ».
Кроме того, с ее помощью можно установить личность гражданина РФ, который в силу возраста не может сообщить о себе актуальную информацию.
Данным ведомственным приказом закрепляется норма, ранее прописанная в законе.
«Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на территории Российской Федерации независимо от их места жительства или места их пребывания на безвозмездной основе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел», — говорилось в документе.