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01:00 (мск), источник: © РИА Новости

Дактилоскопию в России будут проводить независимо от места жительства

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация будет проводиться по экстерриториальному принципу с 1 января 2023 года, соответствующий приказ МВД России размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Источник: © РИА Новости

«Пункт 49 изложить в следующей редакции… государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу», — говорится в приказе.

До этого получить услугу можно было по месту жительства или по месту пребывания.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года, отмечается в документе. Изменения вносились в административный регламент министерства по предоставлению госуслуги по «проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ».

По информации из открытых источников, добровольная дактилоскопия нужна, в частности, для розыска без вести пропавших и установления неопознанных тел.

Кроме того, с ее помощью можно установить личность гражданина РФ, который в силу возраста не может сообщить о себе актуальную информацию.

Данным ведомственным приказом закрепляется норма, ранее прописанная в законе.

«Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства проводится на территории Российской Федерации независимо от их места жительства или места их пребывания на безвозмездной основе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел», — говорилось в документе.

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