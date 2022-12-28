11:01 (мск), источник: РБК Life
История Стэна Ли. Почему без него бы не было вселенной Marvel
Легендарному автору комиксов могло бы исполниться 100 лет.
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28 декабря могло исполниться 100 лет Стэну Ли — одному из создателей Человека-паука, Железного человека, Халка и многих других супергероев. Стэн Ли — культовая личность не только для мира комиксов, но и для всей современной культуры. Значение созданных им персонажей трудно переоценить — одни только фильмы вселенной Marvel с участием Стэна Ли (он появлялся в роли камео в большинстве проектов) принесли их создателям более $30 млрд. РБК Life вспоминает основные биографические вехи знаменитого автора комиксов и рассказывает о его влиянии на культуру.
Стэн Ли (урожденный Стэнли Мартин Либер) родился в семье еврейских эмигрантов из Румынии в 1922 году. Его детство пришлось на Великую депрессию, семья жила бедно, родителям Стэна и его брату (он также стал автором комиксов) приходилось ютиться в квартире с одной спальней.
Когда Стэн Ли вспоминал о своем детстве, то чаще всего говорил, что ему постоянно хотелось сбежать. Ссоры в семье, экономические трудности, еврейское происхождение, которое в те годы в США могло быть поводом для оскорблений. В своем дневнике в детские годы Ли писал: «Нужно достигнуть вершину и остаться там».
Несмотря на сложные отношения с семьей, именно она помогла устроиться ему на первую работу, которая впоследствии стала отправной точкой в его удивительной карьере автора комиксов.
Он устроился ассистентом редактора Timely Comics Джо Саймона— эта компания в 1960-х превратится в Marvel Comics. После нескольких мелких поручений Саймон дал Стэну первое серьезное задание — написать историю на две страницы для выпуска «Капитана Америки». Она не была примечательной с точки зрения сюжета, но благодаря этому маленькому наброску и появился псевдоним Стэн Ли, который автор сохранит до конца жизни.
Карьера Ли шла в гору, и вскоре он уже занял кресло редактора в издательстве. Это была успешная эпоха для комиксов. Во время Второй мировой войны ими зачитывались все. Комиксы были простым способом увидеть победу добра над злом, которую так ждали по всему миру в 1940-е. В сюжеты включали реальных нацистских солдат и злодеев, сражающихся на их стороне. Солдат изображали карикатурно — с некрасивыми лицами, острыми носами и маленькими глазами. А на форме рисовали свастику. После победы в войне интерес к комиксам пошел на спад — Ли пришлось заново искать себя до конца 1950-х.
Истории о супергероях стали вновь набирать популярность, поскольку выпускавшиеся в 1950-х комиксы, по мнению взрослых, толкали детей на преступления. Криминальные комиксы оказались запрещены цензурой, и издателям пришлось искать новые сюжеты для привлечения аудитории. Тогда же и пригодился талант Стэна Ли.
К началу 1960-х Ли хотел уйти из профессии и наконец заняться «чем-нибудь серьезным», но его жена сказала писателю попробовать еще раз и придумать персонажей уже в соответствии с его собственным вкусом. Так родилась «Фантастическая четверка». Стэн Ли придумал персонажей, а его соавтор Джек Кирби их нарисовал. «Фантастическая четверка» стала настоящей революцией в мире комиксов. Ли наделил супергероев фобиями и особенностями характера, а также придумал пару супругов, за взаимодействием которых было интересно наблюдать. «Четверка» была максимально близка и понятна аудитории. Как однажды сказал Стэн Ли — «Наши супергерои — это такие же люди, как я или вы, но со сверхспособностями».
На фоне успеха «Фантастической четверки» Ли, Кирби и еще один художник Стив Дитко запустили большинство культовых персонажей Marvel — Халка, Человека-паука, Железного человека, Доктора Стрэнджа и Людей Икс. Они были придуманы точно таким же образом. Комиксы постепенно начинали читать не только дети, но и студенты, люди среднего возраста.
Стэн Ли в 1960-х не только сделал супергероев похожими на обычных людей, но и поселил их в мире, напоминающем наш. В нем также шла Холодная война и гонка вооружений. «Фантастическая четверка», придуманная Ли, летала в космос, чтобы обогнать коммунистов, а Халк был ученым, который занимался гамма-излучением (в 1960-е продолжалась разработка и улучшение атомного оружия). А еще этот мир был общим для всех героев — в некоторых выпусках они пересекались по сюжету. Именно тогда начала формироваться так называемся вселенная Marvel.
Интересно, что Ли максимально прямолинейно отсылал к Холодной войне, чтобы подогреть интерес читателей. Например, во время Карибского кризиса — обострившегося противостояния США и СССР, которое чуть не привело к ядерной войне, — вышел номер комикса про Тора, в котором он назван «заключенным красных» («красными» называли коммунистов, политические силы СССР).
Успех Marvel во многом строился на новаторском для того времени взаимодействии создателей. Если раньше автор сам придумывал историю и даже визуальный ряд, а потом просто отдавал художнику для того, чтобы тот все нарисовал, то при Стэне Ли автор работал с художником максимально на равных. Сначала они обсуждали сюжет и характер персонажей, затем художник начинал свою часть и только после этого передавал работу автору для прописывания диалогов. Благодаря такому расширению свободы художника, комиксы превратились в по-настоящему визуальный медиум, где текст не играет главенствующую роль.
В 1960-е в Marvel работала уже команда авторов и художников. Стэн Ли придумал начинать каждый номер со своеобразной газетной страницы Bullpen Bulletins. В ней он делился новостями о предстоящих выпусках Marvel и рассуждал о сотрудниках. Так он стремился приблизить их к читателям, чтобы те понимали, благодаря кому появляется каждый выпуск.
Несмотря на это, внимание общества все больше фокусировалось на Стэне Ли. Вскоре компанию решили покинуть художники Стив Дитко и Джек Кирби. Все персонажи, в том числе их сюжетные линии и особенности характера, рождались в процессе разговоров между Ли, Дитко и Кирби, но последние получали гонорар только как художники. Их перестал устраивать такой расклад. Кроме того, многие из участников команды были фрилансерами. Они не получали авторские права за выпуск. Младший брат Стэна Ли Ларри Либер отмечал: «Пока мой старший брат богател, я с трудом находил деньги на аренду квартиры».
Роль Стэна все продолжала расти. В 1972 году он перестал писать комиксы и стал издателем и президентом Marvel.
Фактически — главным героем собственной компании: он постоянно выступал публично, читал лекции, его фотографии не сходили с первых полос газет. Именно тогда появился привычный нам образ Стэна Ли — седые волосы, большие усы и, конечно, очки-авиаторы. В 1980-е Ли переехал в Калифорнию, чтобы попытаться продать там права на выпуск фильма о героях Marvel.
Стэн Ли даже провел встречу с будущим режиссером «Титаника» и «Аватара» Джеймсом Кэмероном, но безуспешно. С кино у Marvel в 1980-е все совсем не ладилось. В 1986-м вышел первый официальный полнометражный фильм по мотивам комиксов Marvel «Говард-утка». Он провалился в прокате и даже получил премию «Золотая малина», несмотря на то, что один только костюм главного героя, утки, стоил $2 млн, а продюсером выступил Джордж Лукас.
В середине 1980-х Marvel начала сдавать позиции DC Comics. В компании в это время работало несколько бывших художников Marvel, благодаря которым DC смогла вырваться вперед. Затем в 1990-х комиксы начали читать меньше, и в индустрии произошел серьезный спад. Marvel объявила о серьезных денежных убытках и даже на время расторгла контракт со Стэном Ли, который к тому времени уже перестал быть президентом компании и выступал только в роли издателя. Затем он де-юре вернулся в качестве почетного председателя, хотя на практике не имел никаких обязанностей.
В конце 1990-х и в начале 2000-х Стэн Ли занимался собственными медиапроектами — Stan Lee Media (компания обанкротилась, а ее сооснователь сел в тюрьму за мошенничество), а затем POW! Entertainment (со столь же неоднозначной репутацией). Он хотел создать что-нибудь, что выстрелит благодаря его имени, но получились мультсериал о супергероине-стриптизерше «Стрипперелла» и еще один похожий проект в коллаборации с Playboy «Hef’s Superbunnies», который так и не увидел свет.
Тем временем дела Marvel начали идти в гору — все благодаря кинематографу.
Техника развилась до такой степени, что наконец все задумки из комиксов про супергероев можно было исполнить с применением реалистично выглядящих спецэффектов. В 1998 году вышел фильм Marvel «Блэйд» про получеловека-полувампира. В первый же год он собрал свыше $70 млн в США. Затем, в 2000-м, последовали «Люди-икс». В этой картине Стэн Ли впервые появился в роли камео, сыграв продавца хот-догов.
Киноуспех Marvel (компания с 2005 года носит название Marvel Entertainment), свидетелями которого мы являемся сейчас, начался с фильма «Железный человек» (2008). После этого сюжеты всех фильмов Marvel разворачивались в единой вселенной, и в каждом из них на радость фанатам находилось место Стэну Ли — компания старалась не забывать одну из главных фигур в собственной истории. Всего с начала 2000-х он появился на экранах более 20 раз. Но это еще не все: в 2006 году Marvel Entertainment отметила 65-летие пребывания Ли в компании, опубликовав серию комиксов, в которых он по сюжету взаимодействует с некоторыми из своих персонажей — например, с Человеком-пауком и Серебряным Серфером.
Стэна Ли не покидала любовь к комиксам до последних лет жизни. Буквально за несколько дней до смерти в 2018 году он вместе со своей дочерью Джей Си придумал нового персонажа — Человека-грязь. А уже после на экраны вышли «Мстители: Финал» (2019), где Стэн Ли исполнил свою последнюю роль. Действие сцены с участием Ли происходит в 1970-х, и для нее прославленного автора специально омолодили. «Любите, а не воюйте» (слоган противников войны во Вьетнаме), — выкрикивает Ли из окна автомобиля перед военной базой и уносится вдаль. Звучит как отличное завещание.