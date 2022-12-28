10:27 (мск), источник: Life.ru
Как отличить свиной грипп от ковида
Профессор центра Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как распознать два самых активных вируса и какой из них протекает тяжелее.
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Нынешние штаммы коронавирусной инфекции вызывают более лёгкие симптомы, чем обычный сезонный грипп, и в том числе так называемый свиной грипп H1N1, рассказал Лайфу доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Грипп обычно идёт с более высокой температурой и, пожалуй, в большинстве случаев протекает тяжелее, чем тот ковид, который мы сегодня имеем.
Достоверно отличить ковид от гриппа можно только с помощью лабораторного исследования — ПЦР-теста и теста на антитела, подчеркнул вирусолог. Коронавирус сейчас очень активно размножается в верхних дыхательных путях, и это позволяет эффективно его выявлять в порядка 90% случаев, добавил он.
По мнению профессора, одновременное распространение гриппа и ковида создаёт дополнительную нагрузку на иммунитет и резкий рост заболеваемости H1N1 в этом сезоне действительно обращает на себя внимание, но свиной грипп в целом не опаснее любого другого.
Самое страшное в свином гриппе — слово «свиной». Это обычный грипп, с которым мы имеем дело уже много лет. Вариант этого гриппа, который в 2009 году был обозначен как свиной, принципиально ничем не отличается от других вариантов гриппа.
Как отметил профессор Альтштейн, наукой пока точно не установлено, действительно ли нынешний H1N1 был получен от свиней или происходит от знаменитого вируса испанки, который бушевал в начале XX века. Но даже если это «потомок» той страшной инфекции, тяжесть болезни и уровень летальности, как в те времена, нам сейчас не грозит, заверил вирусолог: современный H1N1, по его словам, гораздо более лёгкий вирус. Вместе с тем он может дать осложнения — особенно часто в виде пневмонии, поэтому доктор медицинских наук порекомендовал не забывать о вакцинации и от гриппа, и от ковида.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что свиной грипп поражает лёгкие по аналогии с дельта-штаммом коронавируса и поэтому при заражении H1N1 вероятность получить осложнение в виде воспаления лёгких гораздо выше, чем при других разновидностях гриппа.