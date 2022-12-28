11:07 (мск), источник: РБК Life
Похудеть, влюбиться и не только. Россияне перечислили мечты на 2022 год
Что в планах на последние дни декабря у участников опроса.
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Главные предновогодние дела россиян — это покупка подарков и генеральная уборка, следует из данных опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении РБК Life.
Респондентам предложили ответить на вопрос: «Какие дела, не связанные с работой и ее поиском, вы планируете успеть сделать до Нового года?» Выяснилось, что каждый десятый россиянин (10%) планирует успеть купить подарки родным и друзьям. Каждый двадцатый (5%) — сделать уборку. Далее ответы опрошенных распределились так:
По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь.
Столько же участников опроса мечтают провести предновогоднее время с семьей. Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1% респондентов.
Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 11%. В их числе упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и прочее.
Есть и особая категория россиян, к которой относятся 15% респондентов. Это люди, утверждающие, что уже успели сделать все предновогодние дела. «Своевременной покупкой новогодних подарков, предпраздничной уборкой, украшением дома, похудением и прическами чаще обеспокоены женщины, а окончанием ремонта квартир и авто — мужчины», — отметили аналитики онлайн-сервиса.
Участие в опросе, который проводился в течение недели (20−26 декабря 2022 года), приняли 1600 человек старше 18 лет со всей страны.
Надо сказать, что ремонт вошел и в топ-3 грандиозных планов россиян в отношении 2023 года. Тройка задач на год грядущий выглядит так:
Результатами совместного исследования с РБК Life поделились авторы опроса (страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие»). Каждый пятый россиянин решил начать копить деньги в 2023 году, а свыше половины опрошенных (54%) завершают 2022 год с имеющимися накоплениями. В целом каждый четвертый россиянин уже запланировал на 2023 год крупные траты. 28% намерены сделать ремонт в квартире, 23% — купить машину, 17% — улучшить жилищные условия. 12% рассчитывают в 2023 году переехать в другой город. 11% планируют сделать дорогой подарок близкому человеку. 9% опрошенных собираются заняться своим здоровьем, в том числе пройти курс лечения.