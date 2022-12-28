10:36 (мск), источник: Вокруг Света
Археологи вскрыли офицерские каюты на затонувшем в 1845 году «Эребусе»
Со дна подняли 275 артефактов — свидетелей гибели экспедиции Франклина.
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Подводные археологи агентства «Парки Канады» исследовали один из двух затонувших кораблей Королевского военно-морского флота — «Эребус». Он входил в печально известную экспедицию англичан 1845 года через Арктику и застрял во льдах в районе острова Кинг-Уильям вместе со вторым судном «Террор». Исследователи обнаружили 275 артефактов, которые могут пролить свет на истории погибших людей.
Британская экспедиция под командованием сэра Джона Франклина больше века была одним из самых сенсационных и нераскрытых «морских дел». Корабли «Эребус» и «Террор» отправились с пристани английского Гринхайта в мае 1845 года на поиски Северо-Западного прохода — самого короткого пути из Атлантического океана в Тихий через Канадский архипелаг. Это был последний раз, когда 129 моряков видели живыми.
Поиски начались через три года. Спустя еще более десяти лет нашли записку, из которой узнали, что экспедиция попала в ледяной плен. Поиски останков моряков и кораблей не принесли результата. Остов «Эребус» обнаружили в водах у канадского острова Кинг-Уильям лишь в 2014 году, а «Террор» — в 2016-м.
Арктические условия затрудняют исследования, так как позволяют делать погружения только в течение короткого периода раз в год, несколько раз их переносили. Этот сезон стал вторым, когда удалось поднять с корабля артефакты. Первые вещи, включая пушку, посуду, винные бутылки и щетку для волос, были найдены в 2019 году.
Теперь команда провела 56 погружений в течение 11 дней и впервые смогла вскрыть офицерские каюты. По словам археологов, они были заброшены, но «с явным достоинством». В комнате картографа лейтенанта Генри Томаса Дандаса ле Весконта нашли зеленую коробку с чертежными инструментами внутри.
В другой каюте был оставлен фолиант в кожаном переплете с изысканным тиснением: в него, как в дневник, была все еще вложена гусиная перьевая ручка. В кладовой стюарда нашли еще больше посуды, а также лейтенантские эполеты и линзу от чьих-то очков.
Реликвии изучают и готовят к хранению в лаборатории агентства в Оттаве. Ученые исследователи только небольшую часть «Эребуса», поэтому предстоят еще погружения к нему, а затем и к «Террору», когда это станет безопасно.
Специалисты отмечают: хотя эти корабли — одни из самых хорошо сохранившихся деревянных обломков в мире, следует торопиться. Таяние льдов и усиление штормов из-за изменений климата стремительно ухудшают их состояние.