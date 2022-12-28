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09:46 (мск), источник: Газета.Ру

Миа Васиковска заявила о жестоком обращении с молодыми актрисами в Голливуде

Актриса Миа Васиковска в беседе с Sydney Morning Herald пожаловалась на жестокое обращение с молодыми актрисами в Голливуде.

Источник: AFP 2022

«Я думаю, будет трудно найти какую-либо молодую женщину, которая не подвергалась жестокому обращению или неподобающему поведению по отношению к ней», — заявила звезда. Васиковска объяснила, что и сама столкнулась с харассментом, однако не смогла защитить себя.

Однако актриса не собирается завершать творческую карьеру из-за пережитого. Она объяснила, что не пытается «быть несчастной». «У меня был удивительный опыт, и я многому научилась, я так благодарна за это. И я все еще хочу работать в той же индустрии — просто по-другому», — говорит Васиковска.

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