09:46 (мск), источник: Газета.Ру
Миа Васиковска заявила о жестоком обращении с молодыми актрисами в Голливуде
Актриса Миа Васиковска в беседе с Sydney Morning Herald пожаловалась на жестокое обращение с молодыми актрисами в Голливуде.
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«Я думаю, будет трудно найти какую-либо молодую женщину, которая не подвергалась жестокому обращению или неподобающему поведению по отношению к ней», — заявила звезда. Васиковска объяснила, что и сама столкнулась с харассментом, однако не смогла защитить себя.
Однако актриса не собирается завершать творческую карьеру из-за пережитого. Она объяснила, что не пытается «быть несчастной». «У меня был удивительный опыт, и я многому научилась, я так благодарна за это. И я все еще хочу работать в той же индустрии — просто по-другому», — говорит Васиковска.