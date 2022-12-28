Кинолог рассказал, как успокоить собаку во время фейерверка

Почему собака боится салюта?
Те явления, которые для нас просты и объяснимы, совсем не являются таковыми для собак. Причина этого — абстрактное мышление. У нас оно есть, а у собаки практически не развито. И поэтому то, что нам видится логичным и понятным, собаке кажется непредсказуемым, а потому заведомо небезопасным.
Шла себе собака, гуляла привычным маршрутом, нюхала травку, и вдруг — громкий звук и светящийся шар прямо над головой. Что это? Почему? Откуда? Никогда не было и вдруг появилось! На этом этапе по понятным причинам у собаки резко обостряется потребность в безопасности. Что делать? Замереть, лечь, закрыть голову лапами и молиться собачьему боженьке? Может, пронесет? Или бежать во все стороны одновременно? Где убежище, боже мой, где же оно?
Очень часто бывает так, что хозяин собаки, стараясь помочь питомцу, делает то, что не помогает, а только усугубляет проблему. Например:
- убегает вместе с собакой, сообщая таким образом, что действительно происходит что-то страшное и нужно бежать;
- всеми способами жалеет собаку: присаживается, обнимает ее (с точки зрения животного фиксирует его, лишая возможности бежать и прятаться);
- начинает голосом увещевать собаку, объяснять, что это не страшно, а на самом деле праздник такой.
При этом хозяин всем своим языком тела транслирует собаке неуверенность, страх, тревогу. А эмоции, как мы знаем, телесны. И язык тела у собак наиважнейший способ коммуникации. Любые наши движения — сигнал, слово или даже целое предложение, а то и абзац. Так вот, мы своим языком тела говорим нашей собаке: здесь действительно страшно. И собака думает: даже моему хозяину страшно — значит, и правда надо делать ноги.
Единожды тем или иным способом сообщив собаке, что происходит страшное, мы рискуем навсегда этот страх закрепить. А если у собаки еще был травматический опыт, связанный с громкими звуками, то, в общем, картина получается совсем печальная.
Какой это может быть опыт? Да самый бытовой: упала рулетка, грохнулась железная крышка о железную кастрюлю, упал любой тяжелый предмет, а уж если непосредственно возле собаки, то ой. Особенно ой, если у собачки слабая нервная система, то есть она очень реагирует на разные раздражители. Тогда просто совсем ой-ой-ой. А тут еще и салют. Мама дорогая, это ж армагеддон с точки зрения собаки!
Теперь у нас с вами есть тайные (на самом деле нет) знания: что думает собака и почему так происходит.
Первое, что испытывает собака при виде салюта, — страх. Это совершенно нормальная реакция организма на внезапное, непредсказуемое и непонятное явление. И люди, и собаки в норме опасаются или боятся многих вещей. В противном случае, если б все мы были бесстрашными, наша эволюция давно бы завершилась. Совершенно бесстрашное существо — это обреченное существо.
Поэтому мы будем говорить не о страхе в целом, а о том страхе, который снижает качество жизни собаки и который проявляется регулярно и даже часто, при этом еще и усиливаясь.
Не можем не упомянуть о том, что некоторые собаки находятся здесь в группе риска. Это собаки, которые:
- имеют слабую нервную систему (то есть ярче и сильнее реагируют на разные раздражители: шум за дверью, звуки с улицы, какие-то новые и даже не очень предметы, объекты или явления и т. д.);
- не получили достаточного опыта взаимодействия с окружающей средой, особенно в щенячьем возрасте, когда щенку важно максимально подробно исследовать все, что творится в мире вокруг него, примерно с 1 до 5 месяцев;
- сильно испугались (один или несколько раз) в возрасте страхов (с 2 до 8 месяцев) либо приобрели травматический опыт, который, в свою очередь, мог привести к формированию стратегии избегания.
Сначала мы расскажем о том, как сделать так, чтобы помочь собаке с минимальными потерями, а лучше вообще без, встретиться с салютом (или, как мы помним, любым другим громким звуком).
Для начала вот что не нужно делать:
- тянуть собаку за собой на поводке;
- бежать за собакой на натянутом поводке;
- уговаривать собаку, предлагать ей кусочек или игрушку;
- утешать собаку;
- пугаться самим;
- ругать собаку;
- обнимать собаку, прижимать ее к себе;
- игнорировать собаку и ее язык тела.
Что вам этот список напомнил? На самом деле это все то, что чаще всего делают хозяева в ответ на непредсказуемый для собаки триггер — салют. С чем связано такое поведение человека? Все просто: страх собаки является для человека стрессовой ситуацией, вызывает у человека одновременно или по отдельности злость, стыд и жалость. Человек напрочь забывает, что нужно и чего не нужно делать, он реагирует привычным для него образом. И на самом деле людям очень трудно правильно отреагировать на страх собаки. Коррекция страха собаки человеку дается намного сложнее, чем самой собаке.
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А теперь о том, что можно и нужно делать:
- Займите уверенную позу. Она должна сопровождаться минимумом напряжения в теле. Этому трудно, но очень важно научиться. Потренируйтесь перед зеркалом:)
- Не демонстрируйте яркую реакцию на пугающую ситуацию или объект. Не нужно подпрыгивать на месте, вообще не нужно смотреть в сторону салюта. Сделайте вид, что его не существует.
- Спокойно, но ободряюще, низким и напевным голосом, хвалите собаку.
- Не уходите сразу с места, где вас застал салют! Помогите собаке успокоиться до состояния, когда она будет готова взять лакомство или поиграть в игрушку. После этого весело и задорно, активно развлекая собаку всем, что ей нравится, направляйтесь в сторону дома.
- Можно присесть к собаке, обнять ее и погладить, но только если вы при этом будете спокойны, иначе можно сообщить собаке не спокойствие и уверенность, а совсем противоположные вещи.
Если вы пока еще не знаете, как ваша собака реагирует на салют, понаблюдайте за ней. Как она реагирует на хлопки дверей? На стук по железной кастрюле? На громкие автомобили? И все остальные звуки, с которыми вы можете столкнуться где угодно и когда угодно. Это не является гарантией того, что собака не испугается и салюта тоже. Но у нас с вами будет вероятность того, что первичная реакция будет минимально негативной и ограничится легкой тревожностью, из которой собаку легко вывести описанными выше способами, или даже будет позитивной: «Ух ты! А что это там такое интересное?» — что для нас, несомненно, редкая и такая нужная удача.
Что же делать, если собака боится салютов?
Скажем честно: работа со страхом громких звуков — это долгий и кропотливый процесс, который обычно занимает довольно много времени. Часто бывает так, что собака связывает неприятности, причиненные ей салютом, с тем, что в этот момент обычно происходит вокруг, а именно: с временем года, со снегом, с временем суток, с елками, елочными игрушками и так далее. Это совсем печальная история, называемая генерализованным страхом, работать с которым нужно обязательно под руководством опытного инструктора, специалиста по коррекции поведения собак.
Но выработать некую общую концепцию в преддверие грядущих праздников нам с вами все-таки можно.
Правило № 1. Наблюдайте за состоянием собаки дома и на прогулках
Следите за реакцией питомца на разные (не только громкие) звуки. Вычислите среди них те, которые вызывают легкую тревожность — не избегание, когда собака пытается разорвать дистанцию с источником звука, и не страх, когда она замирает или пытается в панике бежать, а именно легкую тревожность по типу «ой, а что это такое бамкнуло?».
Возможно, в этот момент собака будет оглядываться в поисках источника звука, или попробует слегка уменьшиться в размере, опустив уши и хвост, или даже застопорится и начнет прислушиваться. Это то, что нам надо. Сразу переключайте внимание собаки на себя. Ваша спокойная реакция, похвала, совмещенная с выдачей лакомства, и веселая игра — то, что поможет собаке понять, что ничего страшного не случилось.
Совет. Используйте то переключение и то поощрение, к которому привыкли и вы, и ваша собака. Если вы внезапно начнете делать то, чего никогда не делали раньше — собака как минимум удивится, а как максимум — свяжет ваше странное поведение с этим самым звуком, и вот тогда будет не очень.
Правило № 2. Познакомьте собаку с разными звуками дома, совмещая их с чем-то приятным для собаки
Для начала пусть это будут те звуки, источник которых понятен и очевиден, а следовательно — предсказуем. Будьте осторожны с силой раздражителя: у нас нет задачи напугать собаку, нам нужно совсем иное — расширить ее библиотеку звуков, объяснить ей, что звуки бывают разные, но главное — они не страшны, их не нужно бояться.
Ориентируйтесь на реакцию вашей собаки. Если ее пугает даже любой тихий звук, возьмите кликер, намотайте на него полотенце. Кликайте с одновременной выдачей собаке еды. Как только собака перестанет на этот звук реагировать (проверьте в неожиданный момент, но с предельной осторожностью), убирайте полотенце, кликайте уже на всю громкость. Также можно использовать стук пальцем и ладонью по какой-то поверхности, используйте разную кухонную утварь или что-то еще.
Неизменным остается одно: звук не должен вызывать избегания или страха, только легкую настороженность, и параллельно должен сопровождаться чем-то приятным для собаки, чтобы формировать устойчивую нейронную связь — «этот звук мне не угрожает, даже наоборот, означает, что сейчас я получу еду».
Если таких звуков будет много (у нас же еще есть интернет, где можно скачать много очень разных звуков), если вы будете делать все последовательно и очень осторожно, то со временем та самая библиотека звуков у собаки пополнится невероятным количеством новых образцов — и жизнь ваша станет намного спокойнее и приятнее.
Справедливости ради, времени до всеми любимого праздника осталось совсем мало. Полностью подготовить нашу собаку к этому грандиозному событию вряд ли удастся. Поэтому нам с вами нужно кое-что еще предусмотреть.
1. Заранее посетите ветеринарного врача.
Специалист, основываясь на особенностях здоровья вашей собаки, посоветует вам тот или иной препарат для снижения реакции, уменьшения тревожности, для достижения кратковременного седативного эффекта — в зависимости от конкретной потребности. Некоторые препараты действуют накопительно, поэтому, если вы знаете такую особенность вашей собаки, как реакция на громкие звуки, — не откладывайте это в долгий ящик.
2. Позаботьтесь об амуниции.
Салют плох тем, что он непредсказуем. Для нас с вами тоже. Собака в состоянии паники может начать дергать поводок или выкручиваться из шлейки или ошейника. Вы должны быть заранее уверены, что ваша амуниция не подведет. Если не уверены — своевременно замените ее на новую, прочную. В любом случае не забудьте снабдить собаку адресником и, в идеале, GPS-трекером, чтобы быть готовыми вообще к любому повороту событий.
Слегка резюмируем и повторим некоторые ключевые моменты.
1. Крайне важна ваша реакция на салют. Не бойтесь его, не показывайте собаке, что вам страшно. Это поистине половина успеха: сообщите собаке языком тела, что вообще ничего не происходит.
2. Следите, чтобы ваш голос, реакции, язык тела, движения не менялись после начала салюта или при взрыве петарды.
3. И во время прогулок, и дома, в период наибольшей вероятности салютов, обязательно хвалите собаку, подбадривайте ее, если заметили у нее опущенный или поджатый хвост. Покажите собаке, что вы ее всячески поддерживаете. Похвала должна быть ободряющей! Не надо жалеть собаку, брать ее на руки, обнимать, присаживаться рядом на корточки и утешать и так далее. Это не поможет ей, а сделает только хуже.
4. Как только где-то что-то грохнуло (следите за собакой, она вздрогнет или занервничает даже на тот звук, который вы не услышите), сразу говорите «волшебное слово», означающее начало игры (например), и начинайте играть. Прекращайте игру, как только собака вошла в полный азарт. Постепенно салют станет сигналом к началу игры. Но это работает только на собаках действительно азартных, у которых буквально рвет кукушку от этого вида деятельности.
Если собака просто любит играть или обожает лакомства — будьте крайне осторожны! Вы можете попробовать предложить собаке поиграть или поесть / побегать за едой в руке во время начала салюта. Но если вы заметили, что собака сразу на это не повелась или делает это неуверенно и неохотно, тормозит, прислушивается, хвост все равно опущен — срочно прекращайте!
Всегда есть опасность, что произойдет связь между страхом салюта и игрой/едой на улице не в сторону уменьшения страха салюта, а в сторону страха при виде еды/игрушки. Такое нередко случается, если владельцы собаки слышали про способ «кормить/играть под салюты», но не знают всех тонкостей этого способа.
Можно еще раз предложить собаке лакомство или игру тогда, когда наша собака слегка успокоилась, уже не истерит и не ломится в сторону дома, но все еще не очень спокойна. Но и здесь внимательно следим за состоянием собаки. Может быть, ей достаточно будет просто в спокойном темпе отправиться домой.
5. Дома у собаки обязательно должен быть «бункер» — безопасное и спокойное место, где можно пережить весь этот кошмар. Количество и качество сна очень важны для собаки. Можно предложить ей погрызушку, конг, лизательный коврик и прочие штуки, которые собаку успокаивают. Если ваша собака любит массаж — отлично, сделайте расслабляющий массаж, помогите питомцу успокоиться. Ну, а если когда-либо вы с собакой вместе постигали техники расслабления — вот тут их очень даже можно и нужно применить.
Берегите себя и своих питомцев!