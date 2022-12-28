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16:34 (мск), источник: Вокруг Света

Китайские нейробиологи впервые успешно погрузили обезьян в анабиоз

Китайские ученые готовы сделать фантастический сюжет реальностью.

Источник: Вокруг Света

Команда исследователей из Шэньчжэньского института передовых технологий Китайской академии наук сумела добиться «надежной гипотермии» у нечеловеческих приматов, что является показателем состояния анабиоза или спячки. Результаты означают, что искусственное замедление жизненных показателей возможно у животных, которым от природы это не свойственно. Это первые шаги в сторону гибернации для человечества, что откроет возможность летать к дальним планетам.

Почти в каждом фантастическом фильме о космических путешествиях есть сцены, где герои засыпают в специальных капсулах на время полета. Каким-то образом их организм вводится в искусственную спячку — это состояние еще называется гибернацией или анабиозом. В кино оно может продолжаться десятилетиями. В реальности у нашей науки еще нет механизмов, чтобы погрузить человека или хотя бы другого примата в такой особый длительный сон.

Для многих животных спячка — адаптивный механизм, чтобы пережить сложные времена. Некоторые впадают в анабиоз в случае похолодания, как медведи, а некоторые — просто на время сна, как колибри, чтобы экономить до 60% энергии ночью. Особенности этого состояния — снижение скорости метаболизма и температуры тела до точки гипотермии.

Теплокровные приматы, за исключением лемуров, не впадают в спячку в естественной среде и даже не испытывают оцепенения. Ученые задались вопросом, можно ли манипулировать температурой тела, чтобы погрузить представителя приматов в такое гипометаболическое состояние.

В новом исследовании команда изучила терморегуляцию и участвующие в ней области мозга у нечеловеческих приматов — яванских макак. Специалисты выявили функциональные связи в мозгу, отвечающие за необходимые для анабиоза показатели.

Ученые активировали группу нейронов гипоталамуса в мозгу обезьян, выборочно воздействуя на них специально отобранным вирусом, кодирующим нужные рецепторы. Выяснилось, что эти нейроны преоптической области управляют гипотермией. Их активация вызвала снижение температуры у обезьян как под наркозом, так и в состоянии бодрствования.

Гипотермия сопровождалась целым набором способов защиты организма от замерзания. Под наркозом температура просто снижалась, не обращая внимания на внешний нагрев. А в бодрствовании приматы не снижали своей активности, в отличие от мышей, а защищали свое тело повышением частоты сердечных сокращений, дрожью скелетных мышц и увеличением скорости передвижения.

Механизм терморегуляции у приматов устроен гораздо сложнее, но полученные результаты — первый шаг к анабиозу человека, делают вывод нейробиологи из КНР.

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