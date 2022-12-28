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28 декабря, источник: ТАСС

Минобрнауки рекомендует вузам включить курс по военной подготовке в программы с 1 сентября

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минобрнауки РФ рекомендует вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

Источник: РИА "Новости"

«Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что вузы сами разрабатывают образовательные программы, формируют учебный план и распределяют дисциплины по курсам.

«Решение о включении модуля в образовательную программу на том или ином курсе обучения вуз принимает самостоятельно, так как модуль представляет собой методический материал, который может быть использован в том числе для включения в программы военной подготовки военных учебных центров. При этом модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки. Также он может преподаваться в рамках дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что курс не подразумевает каких-либо ограничений по его изучению для женщин.

«Целевая аудитория по изучению модуля не ограничена по половому признаку. Вместе с тем вузы вправе самостоятельно определять компоненты модуля с учетом индивидуальных возможностей студентов, в том числе женского пола», — сообщили в министерстве.

О создании курса по основам военной подготовки Минобрнауки сообщило 23 декабря. Модуль разработан совместно с Минобороны и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы.

«Программа модуля обеспечивает формирование универсальной компетенции в соответствии с требованиями образовательных стандартов о необходимости создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности», — добавили в Минобрнауки.

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