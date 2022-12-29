16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли способ превратить свиную печень в человеческую
Революционная методика также обезопасит пациентов от части вероятных осложнений.
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Команда ученых лаборатории в Миннеаполисе работает над методом, который «смоет» животные клетки в свиной печени, оставляя после себя эластичную сотовую структуру. Эта методика потенциально может спасти 105 тысяч пациентов, ожидающих пересадки печени, пишет Daily Mail.
После обработки в орган запустят клетки печени человека, которые возобновят функции органа. Лаборатория планирует провести первое в своем роде испытание на людях в 2023 году, начав с эксперимента вне тела пациента, но изначально ученые должны получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Первый образец печени успешно помог профильтровать кровь пациента, чей орган отказал. Если Управление разрешит использовать этот метод повсеместно, то это станет важным шагом в развитии биоинженерной пересадке органов.
«Все это звучит как научная фантастика, но с чего-то нужно начинать», — сказал доктор Сандер Флорман, руководитель отдела трансплантологии в нью-йоркской больнице Маунт-Синай, одной из нескольких больниц, уже планирующих участвовать в экспериментах по пересадке свиной печени.
Лаборатория собирается биоинженерно сконструировать орган животного, прежде чем поместить его в организм человека. Сначала из органа «вымываются» родные клетки животного. Цвет печени тускнеет, но становится ярче, когда ее снова заполняют клетками, на этот раз — человеческими.
Джефф Росс, генеральный директор лаборатории, сказал: «По сути, мы заново выращиваем орган. Тела пациентов не будут воспринимать его как печень свиньи». Также он уточнил, что этот метод избавит людей от некоторых рисков ксенотрансплантации, например, агрессивного отторжения органа или скрытых животных вирусов.
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Олеся Маевская