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03:20 (мск), источник: © РИА Новости

В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Использовать пиротехнику строго запрещается на балконах, лоджиях, крышах, стадионах, возле пожаро- и взрывоопасных объектов, нефте- и газопроводов, железных дорог, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог, во время митингов, шествий, демонстраций и иных подобных мероприятий, на территориях культурных объектов, памятников архитектуры, заповедников и национальных парков», — сказал собеседник агентства.

Площадки для запуска пиротехники спасатели рекомендуют выбирать как можно дальше от деревянных домов, беседок, гаражей, заборов, а также линий электропередачи.

«Перед тем как поджечь фитиль, следует прочно закрепить изделие на поверхности и точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы», — отметили в главке.

После запуска пиротехники необходимо отойти примерно на 20 метров от пусковой площадки и с наветренной стороны. Зрителям следует находиться не ближе 35−50 метров и тоже обязательно с наветренной стороны.

В ведомстве добавили, что по окончании залпов нужно подождать несколько минут и убедиться в том, что запуски фейерверков завершились.

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