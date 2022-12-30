В МЧС назвали места, где нельзя запускать фейерверки

«Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог, во время митингов, шествий, демонстраций и иных подобных мероприятий, на территориях культурных объектов, памятников архитектуры, заповедников и национальных парков», — сказал собеседник агентства.
Площадки для запуска пиротехники спасатели рекомендуют выбирать как можно дальше от деревянных домов, беседок, гаражей, заборов, а также линий электропередачи.
«Перед тем как поджечь фитиль, следует прочно закрепить изделие на поверхности и точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы», — отметили в главке.
В ведомстве добавили, что по окончании залпов нужно подождать несколько минут и убедиться в том, что запуски фейерверков завершились.