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11:58 (мск), источник: Вечерняя Москва

Москвичи возложили цветы у посольства Бразилии в память о Пеле

Жители Москвы возложили цветы к посольству Бразилии в память о бразильском футболисте Пеле (Эдсон Арантес дос Насименто). Об этом стало известно в пятницу, 30 декабря.

Помимо этого, флаг у здания дипмиссии приспущен в связи с уходом из жизни великого голеадора XX столетия.

Накануне после продолжительной болезни скончался кумир миллионов футбольных болельщиков, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле. Он умер в возрасте 82 лет.

Как уточняется, причиной смерти бразильского нападающего стал множественный отказ внутренних органов.

«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.

Согласно проведенному среди спортивных чиновников, тренеров и журналистов опросу, Пеле занял первое место в списке лучших игроков XX века. Журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей минувшего века.

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