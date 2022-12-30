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14:39 (мск), источник: Life.ru

Роструд напомнил россиянам о праздничных днях в 2023 году

Роструд в телеграм-канале напомнил россиянам о календарных праздниках в наступающем 2023 году. Так, уже в феврале граждан ожидают длинные выходные.

Источник: Reuters

  • Новогодние каникулы — с 1 по 8 января.
  • В феврале отмечаем День защитника Отечества — длинные выходные с 23 по 26 числа.
  • В марте — среда, 8 марта, Международный женский день.
  • Майские праздники — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
  • В июне отмечаем День России — отдыхаем с 10 по 12 числа.
  • День народного единства празднуем в ноябре, отдыхаем с 4 по 6 числа.

На этой неделе в ведомстве также напоминали, что за выход на работу в выходной работодатель обязан заплатить сотруднику в двойном размере, либо предоставить дополнительный отгул.

Ранее Минтруд напомнил гражданам, что их ждут девятидневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что так как 1 и 8 января выпадают на воскресенье и совпадут с праздниками, их перенесут на 24 февраля и 8 мая.

Матвей Шандрыголов

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