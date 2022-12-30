14:39 (мск), источник: Life.ru
Роструд напомнил россиянам о праздничных днях в 2023 году
Роструд в телеграм-канале напомнил россиянам о календарных праздниках в наступающем 2023 году. Так, уже в феврале граждан ожидают длинные выходные.
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На этой неделе в ведомстве также напоминали, что за выход на работу в выходной работодатель обязан заплатить сотруднику в двойном размере, либо предоставить дополнительный отгул.
Ранее Минтруд напомнил гражданам, что их ждут девятидневные новогодние каникулы — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что так как 1 и 8 января выпадают на воскресенье и совпадут с праздниками, их перенесут на 24 февраля и 8 мая.
Матвей Шандрыголов