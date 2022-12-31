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20:34 (мск), источник: ТАСС

Смертность из-за ковида в России по сравнению с 2021 годом снизилась втрое

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России по сравнению с 2021 годом выросла на треть, однако смертность упала в три раза, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Так, с 1 января по 31 декабря в стране было зафиксировано 11 298 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 84 852 смерти из-за нее. При этом за предыдущий аналогичный период зарегистрировали 7 340 685 заражений и 251 841 летальный исход.

Ситуация в декабре

В декабре заболеваемость выросла впервые с сентября. В этом месяце в стране зарегистрировали на 28% меньше случаев заражения, чем в предыдущем (207 681 против 161 322).

Однако, как сообщила в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, снижение заболеваемости ковидом в РФ наблюдается последние две недели.

При этом смертность в декабре снизилась: если в прошлом месяце штаб сообщал о 1 827 летальных исходах, то в этом — о 1 710 (снижение на 6,4%). При этом показатель летальности резко снизился: в прошлом месяце он составлял 1,13%, а в этом — 0,82%.

Однако число случаев выздоровления выросло. За месяц, по данным штаба, вылечились 210 092 человека — на 8% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Ситуация в Москве

В Москве заболеваемость ковидом по итогам декабря выросла сразу на 68%, свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф. В этом месяце в столице выявили 43 590 случаев заражения против 25 946 в прошлом.

Смертность из-за ковида также резко пошла вверх. С 1 по 31 декабря в штабе заявили о 490 летальных исходах против 368 с 1 по 30 ноября (рост на 33%).

При этом число случаев выздоровления выросло сразу на 71,2% — если в ноябре штаб сообщал о 24 362 вылечившихся, то в декабре — о 41 711.

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