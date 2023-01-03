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05:40 (мск), источник: ТАСС

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3%

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заболеваемость жителей России гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

Источник: Агентство «Москва»

«На 52-й неделе 2022 года (26 декабря 2022 года — 1 января 2023 года) на территории Российской Федерации отмечается снижение суммарной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 29,3% в сравнении с предыдущей неделей», — говорится в сообщении.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему доминируют вирусы гриппа (81,3%). Среди них преобладает вирус гриппа A (H1N1) 2009 или свиной грипп (60,8%), он циркулирует повсеместно.

«Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии по-прежнему лидируют респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, аденовирусы. В субъектах Российской Федерации продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

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