07:01 (мск), источник: Газета.Ру
Россиян предупредили о новых правилах в доставке пенсий
С начала 2023 года в России вступили в силу поправки в «Правила выплаты пенсий».
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Как пояснила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, новый порядок сделал получение пенсии намного удобнее.
Речь идет о пенсионерах, которые получают выплаты через «Почту России». Таких граждан в стране — около 10,4 миллиона.
Ранее у пенсионера была одна попытка получить деньги в назначенный день дома. Если их не заставили по месту жительства, им приходилось или идти лично на почту или ждать следующего месяца.
Теперь это правило одного дня отменяется. Почтальон будет приходить как минимум три раза, заранее известив пенсионера о визите.
Александра Ипполитова