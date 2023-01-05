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07:46 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: принц Гарри заявил о драке со старшим братом Уильямом

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге «Запасной», что подвергся «физическому нападению» со стороны старшего брата, наследника престола принца Уильяма, сообщает газета Guardian со ссылкой на отрывок из произведения.

Источник: Reuters

Случай, как утверждается, произошел в 2019 году в Лондоне, ссора между братьями возникла из-за жены Гарри, американской актрисы Меган Маркл.

Как пишет принц, Уильям пришел обсудить с ним «катастрофу» в их отношениях и скандалы с королевской семьей в прессе. Жалоба Уильяма на Маркл, которую он назвал «грубой» и резкой«, привела сначала к словесной перепалке между братьями, они “обменялись оскорблениями”. Ответная жалоба Гарри на отсутствие поддержки со стороны старшего брата привела к тому, что “разъяренный” Уильям, как следует из мемуаров, напал на него.

«Все произошло очень быстро <…> Он схватил меня за воротник, сорвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался», — приводит Guardian отрывок из книги принца.

После этого, как пишет Гарри, Уильям принес ему извинения. Впоследствии его жена заметила «царапины и синяки» на его спине, а рассказ принца о нападении старшего брата заставил ее «сильно грустить».

Как отмечает издание, мемуары Гарри будут выпущены на следующей неделе и «вероятно, вызовут ярость в британской королевской семье».

Ранее Гарри в интервью телеканалу ITV заявил, что хочет «вернуть своего отца», «вернуть своего брата». Он отметил, что королевская семья абсолютно не желает «примиряться» с ним и его супругой, тогда как сам он хочет «семью, а не институцию».

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

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