10:45 (мск), источник: © РИА Новости
В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым
ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного Совета РСФСР, сообщает корреспондент РИА Новости.
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Хасбулатов скончался 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный накануне поздно вечером.
Тело Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном, с соблюдением религиозных обрядов участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен.
Семья Руслана Хасбулатова, как и он сам, в Чечне пользуется большим авторитетом, сегодня здесь собрались не только близкие и родственники покойного, но и люди, которые с ним не были лично знакомы.