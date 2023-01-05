Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
10Горячий и ароматный: подборка фактов о чае
Популярное за сутки
Арестович осудил военных, выложивших буквы из убитых россиян
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке
Главное
Спецоперация на Украине
10:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым

ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым, последним председателем Верховного Совета РСФСР, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Хасбулатов скончался 3 января в Подмосковье. Ему было 80 лет. Тело покойного было доставлено в Грозный накануне поздно вечером.

Тело Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном, с соблюдением религиозных обрядов участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен.

Семья Руслана Хасбулатова, как и он сам, в Чечне пользуется большим авторитетом, сегодня здесь собрались не только близкие и родственники покойного, но и люди, которые с ним не были лично знакомы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Кризис за кризисом'. Что ждет США в новом году
Польский премьер стал посмешищем после чествования украинцами Бандеры
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдума