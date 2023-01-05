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13:04 (мск), источник: Газета.Ру

Названа самая красивая женщина британской королевской семьи

Самой красивой женщиной британской королевской семьи по версии журнала Tatler стала леди Амелия Винздор. Об этом сообщает Daily Express.

Источник: AFP 2022

Журнал Tatler присвоил титул «самой красивой женщины в британской королевской семье» внучке герцога Кентского и двоюродной сестры покойной королевы — 27-летней Амелии Винздор. На данный момент она занимает 42-ю строчку в очереди на королевский престол в Великобритании. Амелия редко появляется на семейных мероприятиях, посвящая большую часть своего времени карьере модели.

Троюродная сестра принцев Уильяма и Гарри успешно сотрудничает с модельным агентством Storm Models и принимает участие в показах многих мировых брендов.

После того, как Tatler назвал леди Амелию самой красивой женщиной в королевской семье, пользователи сети принялись шутить над проигрышем Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

«Побеждает молодость — и это очевидно», «Очень красивая девушка. А главное, не кичится своим королевским происхождением», «Обошла и Кейт, и Меган!», — написали интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что почти половина британцев считает, что принца Гарри и Меган Маркл нужно лишить титулов.

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