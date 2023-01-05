16:49 (мск), источник: Московский комсомолец
Кадыров вернул украинской военнослужащей ее собаку с «Азовстали»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что совершил добрый поступок, вернув на родину вывезенного с мариупольского завода «Азовсталь» пса.
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По словам Кадырова, после взятия завода, долгое время удерживавшегося «Азовом» (признан в РФ террористическим, его символика еще ранее была признана экстремистской и запрещена) на территории был найден также питбуль. Собака принадлежала украинской военнослужащей Ирине Сирик, которая сдалась в плен в Мариуполе. Питбуля вывезли в Чечню, там он «нашел себе временное пристанище» и «обзавелся новым прозвищем Борз».
Однако «тоска по своей хозяйке не давала ему покоя», и «Борз не мог свыкнуться с новой обстановкой».
Кадыров заявил, что, «видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев». Он сообщил, что поручил разыскать хозяйку пса и доставить собаку к ней. Также Кадыров заявил, что «многие подумают, что это своеобразный подарок противоборствующей стороне», и подчеркнул, что по вопросам обмена пленными его позиция неизменна.
«Но считаю, что животные не должны страдать из-за политических и иных разногласий, — пояснил Кадыров. — Мы вернули этого пса не военным, а своей законной хозяйке».
В соцсети Кадыров опубликовал видеоролик встречи питбуля с хозяйкой. Судя по кадрам, и собака и девушка были счастливы увидеть друг друга снова. Хозяйка собаки на камеру обратилась к Кадырову, поблагодарив за то, что о ее псе позаботились и теперь вернули его.