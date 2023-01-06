12:08 (мск), источник: РБК Life
Куда можно улететь прямым рейсом из России без визы в 2023. Список стран
Три десятка направлений для путешествия без пересадок.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В 2023 году можно улететь прямым рейсом из России в несколько десятков стран. Речь идет о вылете не только из столицы, но и из российских регионов. РБК Life собрал все возможные направления для авиапутешествия в наступившем году, в которые можно отправиться или вообще без визы, или оформить ее онлайн/по приезде.
Выбирая страну для путешествия, необходимо помнить о сезонности. Например, в Египте или Тайланде хорошо зимой — пик сезона там приходится на период с октября по май. Совершенно иная ситуация с турецкими курортами, где сезон длится с мая по октябрь. Также стоит иметь в виду регулярность рейсов. В одни зарубежные страны и конкретные города есть ежедневные перелеты, а в другие авиарейсы назначаются не чаще одного раза в неделю.
Как рассказали РБК Life в Ассоциации туристических операторов России (АТОР), в списке, куда сейчас можно улететь без пересадок, значатся 32 государства.
Куда из России выполняются прямые рейсы.
В пять государств из этого списка — Алжир, Афганистан, Ирак, Китай и Туркменистан — необходимо оформить визу.
Тепло и море
Если говорить, о теплых направлениях, то этой зимой россияне могут выбрать для отдыха Египет, Израиль, Таиланд, Тунис, Индию (Гоа), Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ и Кубу.
Например, в Индию виза оформляется онлайн, но процесс оформления непредсказуем, говорят в АТОР. Масштабный сбой был отмечен в начале декабря 2022 года, когда 79 россиян не смогли улететь из Казани чартерным рейсом в Гоа.
Ассоциация туристических операторов России:
«Проблема с выдачей электронных виз на этом направлении была всегда. Сервера и технологии сайта визового центра Индии оставляют желать лучшего. Никакой системы в выдаче электронных виз Индии россиянам нет. Хотя регламент обработки заявления — пять дней, могут выдать визу на следующий день тому, кто летит через месяц, и не выдать спустя десять дней тому, кто вот-вот вылетает. Случались и казусы, когда визу давали родителям, но не выдавали детям».
В Египет прямые рейсы есть из нескольких городов, в зависимости от порта прибытия. В Каир напрямую добраться из Москвы в январские праздники обойдется недешево, например улететь с багажом в Каир будет стоить более 27 тыс. рублей, в Шарм-эш-Шейх немного дешевле около 23 тыс. руб. за один билет на тех же условиях. В Хургаду добраться можно с багажом регулярным рейсом из Москвы за 33 тыс. руб. Прямой перелет из Сочи в Хургаду значится в системе бронирования «Яндекс. Путешествия» авиакомпанией «Россия» за 60 тыс. руб. Гражданам России для посещения Египта необходима въездная виза, которую можно оформить в консульском отделе Посольства Египта в Москве или по прибытию в международных аэропортах страны — в Хургаде платная, в Шарм-эль-Шейхе ставится бесплатный штамп.
Прямые рейсы на Пхукет возобновились осенью 2022 года. Их выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Стартовала ежедневная полетная программа из Москвы в Таиланд с 30 октября на самолете Airbus A330−300. Обойдется билет в начале января в колоссальные 163 тыс. руб. на человека в одну сторону с багажом.
С ноября 2022 года на Пхукет начала летать авиакомпания Pegas Fly, не только из Москвы, но и российских регионов. Раз в неделю перевозчик выполняет рейсы на остров из Хабаровска, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.
Также осенью возобновилось прямое авиасообщение между Иркутском и столицей Таиланда Бангкоком, рейсы выполняет компания S7, полет занимает 6,5 часов и обойдется в одну сторону в 100 тыс. рублей. В соответствии с соглашением между Россией и Королевством Таиланд граждане нашей страны могут въезжать в Таиланд на срок до 30 дней без визы. С 1 октября 2022 года до 31 марта 2023 года для россиян срок безвизового пребывания в Таиланде увеличен до 45 дней.
С Тайландом граничит буддистский Лаос. Выхода к морю у страны нет, зато есть прямое авиасообщение с единственным российским городом. Без пересадок сюда могут долететь за семь часов жители Владивостока. Между Россией и Лаосом действует безвизовый режим на срок до 30 дней, но прямые рейсы в столицу государства Вьентьян выполняются исключительно из аэропорта столицы Приморья.
На Рождество улететь прямым рейсом из Москвы на Мальдивы можно из Шереметьево «Аэрофлотом» за 57 тыс. рублей, а можно в тот же день из Внуково за 205 тыс. рублей, если выбрать услуги перевозчика Azur Air. Россияне могут находиться на Мальдивах по заграничному паспорту без визы до 90 дней, если у них нет намерений работать или учиться в стране.
Безвизовые страны ближнего зарубежья
В Азербайджан билет из Москвы на одного человека без багажа в начале января обойдется порядка 20 тыс. руб. Виза не потребуется, при наличии заграничного паспорта. Также туда летают напрямую самолеты из Астрахани, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Минеральных вод, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Сургута, Тюмени и Уфы.
В белорусскую столицу можно улететь из Москвы в новогодние каникулы как бюджетно Победой за 6 тыс. руб. без багажа, так и более дорогим рейсом «Аэрофлота», который обойдется в 14 тыс. руб. Летает по маршруту «Москва-Минск» и белорусская «Белавиа», билет в одну сторону с багажом в 23 кг и ручной кладью обойдется в 9300 ₽ Виза россиянам не потребуется.
Без визы напрямую можно также улететь из Москвы и региональных аэропортов в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.
Перспективы новых прямых рейсов на 2023 год
В конце 2022 года года активно обсуждались перспективы скорого открытия прямых рейсов в Мьянму из шесть городов Сибири (Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Иркутска, Читы и Улан-Удэ). Виза в Мьянму не нужна.
Кроме того, пояснили в АТОР, не исключено, что в 2023 году будет запущено прямое авиасообщение России с Индонезией, Намибией и Зимбабве. Во все эти страны россиянам виза не требуется.
Ева Акимова