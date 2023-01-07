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12:38 (мск), источник: Секрет Фирмы

Самый заразный. Европу накрывает штамм коронавируса «кракен»

Если кто-то забыл о существовании коронавируса, то сейчас самое время о нём вспомнить. Потому что он никуда не делся и даже «подарил» человечеству новый штамм под названием «кракен». Он появился в США и в начале 2023 года проник в Испанию. Теперь европейцам стоит приготовиться, потому что распространяется вирус крайне быстро, предупредило издание Politico.

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Источник: AP 2022

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «кракен» самым заразным вариантом коронавируса. В США этот штамм распространялся очень агрессивно: случаи заболевания удваиваются каждые девять дней, отметил обозреватель Politico Карло Мартушелли.

В Европе заражения «кракеном» фиксировали уже в Испании, Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии и других странах.

Пока что случаи единичные, но европейцам уже стоит приготовиться, считает Мартушелли.

Похоже, «кракен» способен «уклоняться» от защитных механизмов иммунной системы и поражать даже вакцинированных и переболевших предыдущими вариантами коронавируса. Об этом говорится в статье Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Зато пока нет никаких доказательств того, что новый штамм более смертоносный, чем предыдущие. Поэтому есть надежда, что не так страшен «кракен», как его малюют.

«Опасность заключается в том, что всплеск заболеваемости совпал с и без того тяжёлым сезоном гриппа и ОРВИ, что может перегрузить больницы», — добавил обозреватель Politico.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупреждал, что мир стоит на грани новой пандемии. По его словам, уже с осени 2024 года может появиться новая форма гриппа, который устроит новую эпидемию. И она будет ещё хуже, чем это было в 2009 и 2010 годах, когда о себе впервые заявил свиной грипп.

Даниил Фарниев

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