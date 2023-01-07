Самый заразный. Европу накрывает штамм коронавируса «кракен»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «кракен» самым заразным вариантом коронавируса. В США этот штамм распространялся очень агрессивно: случаи заболевания удваиваются каждые девять дней, отметил обозреватель Politico Карло Мартушелли.
Пока что случаи единичные, но европейцам уже стоит приготовиться, считает Мартушелли.
Похоже, «кракен» способен «уклоняться» от защитных механизмов иммунной системы и поражать даже вакцинированных и переболевших предыдущими вариантами коронавируса. Об этом говорится в статье Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Зато пока нет никаких доказательств того, что новый штамм более смертоносный, чем предыдущие. Поэтому есть надежда, что не так страшен «кракен», как его малюют.
«Опасность заключается в том, что всплеск заболеваемости совпал с и без того тяжёлым сезоном гриппа и ОРВИ, что может перегрузить больницы», — добавил обозреватель Politico.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупреждал, что мир стоит на грани новой пандемии. По его словам, уже с осени 2024 года может появиться новая форма гриппа, который устроит новую эпидемию. И она будет ещё хуже, чем это было в 2009 и 2010 годах, когда о себе впервые заявил свиной грипп.