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Спецоперация на Украине
13:39 (мск), источник: Газета.Ру

Патриарх Кирилл: русские и украинцы — это один народ

Русские и украинцы являются единым народом, а церкви надо сделать все возможное, чтобы живущие в РФ и на Украине не были врагами, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает канал «Россия 1».

Источник: РИА "Новости"

«Это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения, но уж очень большой народ. От Белого до Черного моря», — подчеркнул священнослужитель.

По словам патриарха, подобная огромность всегда «вызывала страхи и зависть у окружающих».

При этом на Украине, как считает патриарх Кирилл, добиваются создания цивилизационной предпосылки для разделения людей.

«Сегодня на Украине предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом…» — резюмировал глава Русской православной церкви.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Александр Сергеев

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