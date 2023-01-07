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19:32 (мск), источник: Газета.Ру

Россия оказалась на 47-й строчке рейтинга самых инновационных стран мира

По итогам 2022 года самой инновационной страной мира стала Швейцария, глобальный индекс которой составил 64,6%. Эта страна стала лидером рейтинга уже 12-й раз подряд, в то время как Россия оказалась только на 47-й строчке с индексом 34,3%, следует из отчета «Глобальный инновационный индекс 2022».

Источник: Reuters

Россия в рейтинге самых инновационных стран мира оказалась между Словакией (46-е место, 34,3%) и Вьетнамом (48-я строчка, 34,2%). Второе место заняли США, глобальный индекс которых составил 61,8%. Тройку лидеров замкнула Швеция (61,6%). В первую пятерку также вошли Великобритания (59,7%) и Нидерланды (58%), свидетельствуют статистические данные отчета.

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) издается с 2007 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности совместно с сетью академических партнеров из разных стран. Показатель учитывает различные аспекты, включая приток прямых иностранных инвестиций, размер ВВП, инфраструктуру, человеческий капитал, уровень развития науки и другие факторы.

20 сентября аналитики швейцарского банка Credit Suisse (CS) опубликовали на своем сайте 13-й ежегодный отчет Global Wealth Report 2022. В документе отмечается, что размер благосостояния России в настоящее время сопоставим с американским показателем 1908 года, и до 2026-го будет расти так же, как в США с 1908 по 1912 год.

Анатолий Акулов

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