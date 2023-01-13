11:58 (мск), источник: РБК Life
Старый Новый год. Суть праздника, история, традиции и другие подробности
Название Старый Новый год кажется абсурдным, но этому есть объяснение.
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Разбираемся, что это за традиция и где еще в мире встречают Старый Новый год.
Старый Новый год ставит финальный аккорд в череде гуляний начала января. Это неформальный праздник, который в наши дни отмечают по желанию. Однако еще несколько столетий назад этот день был важной вехой в культуре многих народов, а у некоторых он остался таким до сих пор. Традиции и приметы Старого Нового года во многом повторяют те, которые соблюдают, празднуя Новый год в ночь на первое января. Но есть среди них довольно редкие и экзотические.
Старый Новый Год — это праздник, который отмечают в ночь с 13 на 14 января. Как и первое января он знаменует начало нового года, а приставка «старый» не случайна. Это прямая отсылка к юлианскому календарю, который уступил место современному летоисчислению — григорианскому. Таким образом Старый Новый год это тот, который наступает по старому стилю.
Его еще одно название — православный или ортодоксальный Новый год.
Это опять же связано с юлианским календарем, на который по-прежнему опирается восточная церковь. Именно поэтому у православных христиан Рождество выпадает на 7 января, а не на 25 декабря. В итоге для многих верующих христиан общепринятое первое января — формальность в отличие от четырнадцатого.
По старорусским традициям, в этот день начинали отсчет нового сельскохозяйственного года, а также чтили память покровителя аграриев Василия Великого. Вечер накануне называли «щедрым». В домах накрывали на стол и готовили угощения, которыми обязательно делились с другими, также считалось хорошей приметой наняться на работу в этот день.
В наши дни Старый Новый год — это неофициальный, но по-прежнему любимый многими праздник. В отличие от первого января его не отмечают с размахом, однако это отличное время, чтобы навестить родителей, провести вечер в кругу семьи или загадать то, что не успели пожелать себе и близким в основной Новый год.
В России история Старого Нового года началась после революции. До нее в нашей стране использовали юлианский календарь, но в 1918 году большевики приняли решение о переходе на григорианский стиль, по которому к этому времени уже жило большинство стран Европы.
На Западе новое летоисчисление ввел в XVI веке в ходе календарной реформы папа Григорий XIII, чтобы исправить «ошибку» в юлианской системе. Дело в том, что в старом календаре время между весенними равноденствиями было на 11 минут больше, чем на самом деле. К моменту перехода России на григорианское летоисчисление она увеличилась уже на 13 суток. Так получилось, что 1 января по старому стилю стало соответствовать 14 января по новому.
Православная церковь изменения советской власти не поддержала и продолжила опираться на юлианский календарь. Поэтому на момент общепринятого празднования Нового года 1 января в православии приходится время поста перед Рождеством.
Россия не единственная страна, где Новый год отмечают дважды.
Эта традиция сохранилась во многих бывших советских республиках, в странах Восточной Европы, где исповедуется православие, а также среди народностей, которые по-прежнему ведут отсчет времени по юлианскому календарю.
До наших дней в некоторых культурах дошли самобытные и древние обычаи празднования Нового года по старому стилю, вот некоторые из них.
Вевчанский карнавал
Карнавал проходит ежегодно 13 и 14 января в деревне Вевчани в Македонии. Это один из старейших обрядов на Балканах, который приурочен к проводам и встрече Нового года по юлианскому стилю. Культурное мероприятие совмещает в себе не только древние языческие ритуалы, но и торжества в честь святого Василия Великого. Праздник проходит шумно и ярко. Жители деревни облачаются в костюмы и маски, имитирующие мифические персонажи, и исполняют традиционную музыку. Участники мероприятия, у которых нет инструментов, просто гремят любыми подручными средствами: колокольчиками, кастрюлями, сковородками и ведрами. Согласно верованиям все это позволяет отгонять злых духов и привлечь удачу в новом году.
«Колядные цари»
Так называет праздничное мероприятие, которое проводится ежегодно в Старый Новый год в селе Семежево в Белоруссии. По традиции, в обряде участвуют мужчины — «колядные цари». У каждого своя роль: лекарь, солдат, музыкант
Праздник Йеннайер
Йеннайер (Yennayer) — это первый месяц нового года по берберскому календарю. Его первый день соответствует первому дню января по юлианскому календарю (14 января по григорианскому). Торжества начинаются заранее, 12 января, и длятся три дня. Берберы отмечают Йеннайер в Марокко, Ливии, Тунисе и некоторых частях Египта. В Алжире этот день признан национальным праздником [3].
Празднование Йеннайера сопровождается традиционной едой, музыкой и танцами. Центральное место на столе занимает кускус, в который заранее кладут косточку финика или миндаля. Тот человек, которому она достанется, считается «благословенным» в течение всего года. В это день также принято делиться угощениями с бедняками. Для этого на улице оставляют праздничный паек и ложку.
Торжества Мали Божич
Мали Божич — в переводе с сербского означает маленькое Рождество. Поскольку Старый Новый год по новому стилю наступает через неделю после православного Рождества, то некоторые из ритуалов повторяются и в этот день. Например, колядки и сжигание остатков йольского дерева (аналог современной елки).
Одна из сербских традиций на Старый Новый год — приготовление ритуального сладкого хлеба. Он предназначен для первого приема пищи в новом году, чтобы предстоящие 12 месяцев были такими же сладкими. В центр хлеба иногда вкладывают маленькие шарики из теста — по одному на каждого члена семьи [4].
Как и у основного Нового года, у старого, также есть свои приметы. В большинстве своем они мало отличаются от того, что принято делать в ночь на первое января, но некоторые особенности все же есть. Вот некоторые из них.
В современной российской культуре Старый Новый год завершает череду традиционных зимних праздников, включая основной Новый год и Рождество. Этот день не относится к официальным праздничным, и если выпадает на будние, то он рабочий.
Как правило, торжеств, наподобие первоянварским, в ночь с 13 на 14 января не устраивают. Тем не менее традиция накрывать стол и проводить уходящий год во многих семьях сохраняется.
Вечером можно вновь поднять бокал, а в полночь загадать желание.
После встречи Старого Нового года период зимних праздников негласно завершается. Как правило, после 14 января в российских домах начинают снимать украшения и разбирать елки.