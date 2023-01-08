Непривитые от COVID-19 туристы по-прежнему могут посещать Таиланд

В тексте отмечается, что авиакомпании обязаны проверять документы пассажиров в соответствии с новыми требованиями. Речь идет о сертификате о полной вакцинации от COVID-19, медицинской справке о выздоровлении, полученной не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотводе с указанием причин.
«Если пассажир не может предоставить документы <…>, то он подлежит тестированию по прибытии», — говорится в телеграмме. Между тем в документе не уточняется, о каком именно виде тестирования на коронавирус идет речь — методом ПЦР или антигенном.
Ранее авиакомпания Azur Air сообщила, что с 9 января вылет в Таиланд будет возможен не только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, но и при прохождении ПЦР-теста по прибытии в саму страну.
«Таким образом, при регистрации на рейс необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. В этом случае проходить ПЦР-тест по прилете не нужно. Если пассажир не сможет предъявить указанные документы, ему необходимо будет пройти ПЦР-тест по прибытии», — отметили в авиакомпании.
5 января газета The Bangkok Post информировала о планах властей Таиланда обязать всех прибывающих в королевство предъявлять подтверждение прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Данная мера вводится в отношении лиц в возрасте от 18 лет. Ожидается, что она вступит в силу с 01:00 по местному времени 9 января (8 января 21:00 мск) и будет действовать 31 января.