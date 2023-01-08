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16:57 (мск), источник: ТАСС

Патриарх Кирилл рассчитывает на скорое прекращение расколов на Украине

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что осталось «не так долго ждать», когда церковные расколы на Украине прекратятся, а их инициаторы будут наказаны. В воскресенье после литургии в Успенском соборе Московского Кремля он выразил уверенность, что и светская украинская власть в стране сменится.

Источник: РИА "Новости"

«Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на киевской земле. Думаю, что не так долго ждать. <…> И точно знаем — что как исчезли обновленцы (раскольники, появившиеся после прихода к власти большевиков — прим. ТАСС), так исчезнут и [нынешние] раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной», — сказал патриарх.

Происходящее сегодня на Украине он охарактеризовал как «точно такое же беснование, как в России после революции», когда искусственно созданная «безбожными властями» обновленческая церковь в стране стала захватывать храмы подлинной Русской православной церкви.

В обоих случаях, по словам патриарха, целью властей было ослабить и уничтожить православную церковь и оторвать от нее верующих, подчинив их раскольническим церковным структурам. По мнению патриарха, и сам украинский народ сегодня «все видит и понимает».

«Наша задача, задача Церкви, — молиться за землю украинскую, за благочестивый украинский народ, за священников и архиереев, которые стали на путь исповедничества. Молиться и за тех, кто убоялся, исчез из поля зрения. Вроде бы призван был защищать православие — исчезли, нет. Где они находятся, куда уехали, в какой стране? Бог всем им судья», — сказал предстоятель РПЦ.

При этом он выразил «непоколебимое убеждение», что Бог не оставит украинскую землю, вырастившую стольких многих святых и новомучеников, и каноническую Церковь, которая «заложила основы церковной жизни на всем пространстве Святой Руси».

В последнее время украинские власти активизировали действия против канонической Украинской православной церкви. В храмах УПЦ по всей стране регулярно проводятся обыски, священникам предъявляются обвинения в подрывной деятельности и госизмене, а президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против представителей церкви и поручил разработать закон о запрете религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в РФ». В субботу, в праздник Рождества Христова, глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний Думенко впервые совершил службу в Киево-Печерской лавре.

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