Патриарх Кирилл рассчитывает на скорое прекращение расколов на Украине

«Следа не будет от раскольников, потому что они выполняют злую, дьявольскую волю, разрушая православие на киевской земле. Думаю, что не так долго ждать. <…> И точно знаем — что как исчезли обновленцы (раскольники, появившиеся после прихода к власти большевиков — прим. ТАСС), так исчезнут и [нынешние] раскольники. Как перемолотило политическое лихолетье советских вождей, поднявших руку на Церковь, так и нынешние власти не будут царствовать и господствовать над Украиной», — сказал патриарх.
Происходящее сегодня на Украине он охарактеризовал как «точно такое же беснование, как в России после революции», когда искусственно созданная «безбожными властями» обновленческая церковь в стране стала захватывать храмы подлинной Русской православной церкви.
В обоих случаях, по словам патриарха, целью властей было ослабить и уничтожить православную церковь и оторвать от нее верующих, подчинив их раскольническим церковным структурам. По мнению патриарха, и сам украинский народ сегодня «все видит и понимает».
«Наша задача, задача Церкви, — молиться за землю украинскую, за благочестивый украинский народ, за священников и архиереев, которые стали на путь исповедничества. Молиться и за тех, кто убоялся, исчез из поля зрения. Вроде бы призван был защищать православие — исчезли, нет. Где они находятся, куда уехали, в какой стране? Бог всем им судья», — сказал предстоятель РПЦ.
При этом он выразил «непоколебимое убеждение», что Бог не оставит украинскую землю, вырастившую стольких многих святых и новомучеников, и каноническую Церковь, которая «заложила основы церковной жизни на всем пространстве Святой Руси».
В последнее время украинские власти активизировали действия против канонической Украинской православной церкви. В храмах УПЦ по всей стране регулярно проводятся обыски, священникам предъявляются обвинения в подрывной деятельности и госизмене, а президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против представителей церкви и поручил разработать закон о запрете религиозных организаций, «аффилированных с центрами влияния в РФ». В субботу, в праздник Рождества Христова, глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний Думенко впервые совершил службу в Киево-Печерской лавре.