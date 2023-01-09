06:40 (мск), источник: RT на русском
В Якутии зафиксировали 59 градусов мороза
В Оймяконе зарегистрировано −59°С, в девяти пунктах районах установились морозы ниже −45°С.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Информация об этом опубликована на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии.
По информации синоптиков, в населённых пунктах центральной части Якутии местами прогнозируются морозные туманы.
Днём ранее, 8 января, в Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов.