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06:40 (мск), источник: RT на русском

В Якутии зафиксировали 59 градусов мороза

В Оймяконе зарегистрировано −59°С, в девяти пунктах районах установились морозы ниже −45°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 87% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Информация об этом опубликована на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии.

По информации синоптиков, в населённых пунктах центральной части Якутии местами прогнозируются морозные туманы.

Днём ранее, 8 января, в Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов.

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