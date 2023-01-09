На родине Брежнева на Украине не нашли денег, чтобы снести памятник генсеку

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Власти Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не будут рассматривать вопрос о демонтаже памятника генсеку. Об этом сообщил первый заместитель мэра Александр Чернышев. Соответствующее письмо чиновника накануне вечером опубликовало украинское издание «Вести».
«Чтобы демонтировать бюст генсека, не хватает средств», — написал Чернышев.
По словам чиновника, «выполнение работ по демонтажу бюста Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на обеспечение мер территориальной обороны, безопасность населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирование бюджетной сферы, коммунальных предприятий».
В документе отмечается, что вопрос о демонтаже бюста будет рассмотрен после окончания военных действий.
После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским писателям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.