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Спецоперация на Украине
07:42 (мск), источник: ТАСС

На родине Брежнева на Украине не нашли денег, чтобы снести памятник генсеку

Первый заместитель мэра Каменского заявил, что сейчас расходы из городского бюджета прежде всего направляют на обеспечение мер территориальной обороны, безопасность населения и обеспечение его жизнедеятельности.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Власти Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не будут рассматривать вопрос о демонтаже памятника генсеку. Об этом сообщил первый заместитель мэра Александр Чернышев. Соответствующее письмо чиновника накануне вечером опубликовало украинское издание «Вести».

«Чтобы демонтировать бюст генсека, не хватает средств», — написал Чернышев.

По словам чиновника, «выполнение работ по демонтажу бюста Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на обеспечение мер территориальной обороны, безопасность населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирование бюджетной сферы, коммунальных предприятий».

В документе отмечается, что вопрос о демонтаже бюста будет рассмотрен после окончания военных действий.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским писателям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.

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