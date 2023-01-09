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10:40 (мск), источник: ТАСС

Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну

Заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул отметил, что во всем мире иммунизация проводится в достаточном объеме.

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Источник: AP 2022

БАНГКОК, 9 января. /ТАСС/. Власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от коронавируса для посещения королевства. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

По его словам, министерство здравоохранения приняло решение отменить проверку сертификатов о вакцинации «перед въездом в страну на всех рейсах». «[Решение] вступает в силу сегодня», — приводит его слова издание Thai Rath. Он обратил внимание на то, что во всем мире иммунизация проводится в достаточном объеме.

Управление гражданской авиации Таиланда ранее объявило о возвращении с 9 по 31 января требования предъявлять всеми прибывающими в королевство лицами старше 18 лет сертификатов о полной вакцинации от COVID-19. Кроме того, путешественники могли предъявить медицинскую справку о выздоровлении, полученную не позднее чем за 180 дней до вылета, или медотвод с указанием причин. Вместе с тем туристы, у которых нет указанных документов, могли в случае необходимости пройти тестирование на наличие инфекции по прибытии в Таиланд.

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