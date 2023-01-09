Палеонтологи обнаружили в пыльце растений возрастом 250 млн лет «солнцезащитный крем»

Массовое вымирание в конце пермского периода (250 млн лет назад) является самым масштабным из пяти крупных массовых вымираний. В ходе него погибло около 80% морских и наземных видов. Причиной этой катастрофической утраты биоразнообразия стали континентальных масштабов вулканические извержения сибирских траппов. Вулканическая активность привела к выбросу в атмосферу огромного количества углерода, что привело к парниковому эффекту потеплению. Это событие глобального потепления сопровождалось разрушением озонового слоя Земли, который защищает жизнь от ультрафиолета.
Ученые из Ноттингемского университета и их коллеги из Китая и Германии создали метод обнаружения солнцезащитных соединений растений в ископаемых пыльцевых зернах.
«Растениям требуется солнечный свет для фотосинтеза, но они должны защищать себя и особенно свою пыльцу от вредного воздействия УФ-излучения. Для этого растения заполняют внешние стенки пыльцевых зерен соединениями, которые действуют как солнцезащитный крем, чтобы защитить уязвимые клетки и обеспечить успешное размножение», — поясняют ученые.
Повышенная концентрация фенольных соединений делает растительную ткань менее легкоусвояемой, что затрудняет жизнь для травоядных. Кроме того, необходимость производить защитные соединения замедляет производство растениями биомассы. Из-за этого они поглощают меньше углекислого газа из атмосферы, что дополнительно усиливает глобальное потепление.