14:00 (мск), источник: Газета.Ру
Рыбаки поймали в океане прозрачное существо
В США рыбаки достали из воды прозрачное существо, которое напомнило людям инопланетянина, пишет LADBible. Несмотря на свой вид, улов оказался безобидным для людей.
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Кадры с необычной добычей были опубликованы в соцсетях самими рыбаками. Один из них держал улов на руке, пока остальные фотографировали морского жителя на телефоны.
«Скажите мне, что это не инопланетянин», — подписал свой пост рыбак.
Публикация быстро стала вирусной, заставив тысячи людей гадать, что они увидели. Одни комментаторы посоветовали рыбакам отпустить улов и не трогать его руками, другие участники обсуждения решили, что это еще неизвестное науке животное.
Впрочем, специалисты считают, что рыбаки нашли фрониму — глубоководное существо, которое обитает во всех океанах, за исключением тех, что у полюсов.
Для человека это вид ракообразных безвреден и питается планктоном или другими мелкими рыбами.