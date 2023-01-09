17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассказали, что происходит с телом во время долгого перелета
Всего есть четыре неприятных фактора, с которыми придется столкнуться.
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Недавно одна из британских авиалиний заявила, что к концу 2025 года она будет доставлять пассажиров прямыми 19-часовыми рейсами. Это выгодное предложение, но для многих такое путешествие может стать настоящим испытанием. Тони Шимер, коммерческий пилот, специалист по аэрокосмической медицине и клинический лектор Университета Аделаиды рассказал в интервью для The Conversation, как наше тело реагирует на длительные перелеты.
Первая самая большая проблема, с которой можно столкнуться, — обезвоживание. Из-за низкого уровня влажности в кабине по сравнению с положением на земле многие начинают испытывать сухость и дискомфорт в области горла и дыхательных путей. Дело в том, что большая часть воздуха, циркулирующего в самолете, забирается снаружи, а на больших высотах в нем не так много влаги.
Вы также рискуете столкнуться с обезвоживанием, если не пьете достаточно воды или употребляете много алкоголя, что приводит к потере жидкости в организме. Чтобы избежать этого, стоит пить больше воды перед взлетом.
Вторая проблема, с которой можно столкнуться во время длительного перелета, — реакция тела на давление в самолете.
Когда оно меняется, газ в наших телах реагирует: расширяется, когда самолет набирает высоту, и уменьшается при снижении. Из-за этого у многих появляются боли в ушах, голове и проблемы с кишечником. Также из-за этого пассажиры становятся сонливыми: тело не может поглощать столько же кислорода, сколько поглощало на земле.
Но в основном подобный дискомфорт вы будете испытывать только при взлете и снижении. Чего не скажешь о потенциальном возникновении тромбов — третьей проблеме. Сгустки крови, образованные из-за длительной неподвижности, например, в ноге, могут попасть в легкие.
Есть несколько факторов риска, которые могут усугубить ситуацию с тромбами: пожилой возраст, ожирение, нарушение свертываемости крови, рак, недавно прошедшие операция или роды, беременность, гормональная терапия. Согласно метаанализу данных 2022 года, объединившему результаты 18 исследований, чем дольше вы путешествуете — тем выше риск образования тромбов. После четырех часов полета каждые последующие два часа повышают его на 26%.
Отличный способ бороться с данной проблемой — носить во время полета компрессионные чулки.
Также поможет воздержание от употребления алкоголя и периодическая разминка — даже прогулка по салону поможет разогнать кровь. Четвертая проблема включает в себя сразу несколько неприятных факторов: смену часовых поясов, радиацию и даже потенциальную возможность заразиться коронавирусом.
Несоответствие между биологическими часами и реальным временем, в том числе от длительных перелетов, могут привести к сильному джетлагу, который может начаться уже в полете. Также частые или длительные перелеты сильнее подвергают тело космическому излучению, который впоследствии может привести к раку. Ученые до сих пор спорят о том, какой уровень воздействия является безопасным.
Если длительные полеты для вас — нечастое явление, не стоит переживать. А чтобы избежать заражения COVID, соблюдайте базовые меры предосторожности: регулярно мойте руки, носите маску и не летайте, если вы нездоровы.
Недавно эксперт рассказал, зачем включать авиарежим на телефоне во время полета. Гаджеты создают помехи, но больше всего вреда наносят не экипажу.
Олеся Маевская