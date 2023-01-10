09:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Странные наскальные рисунки оказались древнейшими календарями
С их помощью древние люди фиксировали наблюдения за погодой и поведением животных.
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В издании Cambridge Archaeological Journal появилось исследование о странных символах, которые часто встречались в наскальной живописи. Примерно 20 тысяч лет назад люди, жившие в Европе, начали дополнять рисунки животных непонятными линиями, точками и Y-образными узорами.
Авторы работы предположили, что это на самом деле сложная система протописьма, которая помогала людям фиксировать сезоны размножения важных местных видов. Люди европейского верхнего палеолита были охотниками-собирателями, которые ели много мяса таких видов животных, как лошади, олени и бизоны.
В стадах животные становились уязвимыми, и знание сезона размножения для людей было очень полезным. Рассматривая общее количество знаков (точек и линий), найденных в сотнях пещер, исследователи обнаружили, что все они делятся на серии, и ни одна из серий не содержит более 13 знаков, что соответствует 13 лунным месяцам в каждом году.
«Мы предполагаем, что эти серии передают информацию о поведении животных в те или иные месяцы», — пишут авторы. Они отмечают, что весна «с ее очевидными сигналами об окончании зимы и соответствующими миграциями фауны в места размножения» могла стать точкой отсчета для лунного календаря. Всего авторы изучили более 800 таких серий меток.
Развивая свою гипотезу, ученые сосредоточили внимание на Y-образном знаке, который, по их мнению, относится к определенному событию в жизненном цикле животного. Аналогичный статистический анализ подтверждает их вывод о том, что расположение символа в каждой серии знаков сигнализирует о сезоне родов у того или иного вида животных.
Кроме того, авторы считают, что некоторые знаки могли нести информацию о вероятности и частоте того или иного погодного явления, например, снегопадов или гроз.
«Способность присваивать абстрактные знаки явлениям окружающего мира, фиксировать прошлые события и предсказывать будущие была глубоким интеллектуальным достижением», — сказано в работе.
Недавно в Австралии изучили скалу с 15 тысячами рисунков. Выяснилось, что изображение — наследие Времени сновидений.
Олеся Маевская