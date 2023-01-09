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9 января, источник: © РИА Новости

На Солнце зафиксировали сильную вспышку

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце, следует из информации, представленной на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Источник: AP 2022

Согласно графику, вспышка класса X1.9 началась в 21.37 мск. Она достигла пика к 21.50 и завершилась в 21.57.

Это уже 15-я вспышка за сегодняшний день. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

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