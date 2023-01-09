На Солнце зафиксировали сильную вспышку

Согласно графику, вспышка класса X1.9 началась в 21.37 мск. Она достигла пика к 21.50 и завершилась в 21.57.
Это уже 15-я вспышка за сегодняшний день. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.