11:22 (мск), источник: Вокруг Света
Синдром Питера Пэна помог мозгу Homo Sapiens эволюционировать
Нейробиологи оправдали неандертальцев и больше узнали об эволюции нашего вида.
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Международная группа ученых под руководством Университета Новой Англии (Австралия) показала, что мозг человека отличается от других приматов не только большим размером, но и тем, как эволюционируют его части. Согласно новому исследованию, наш мозг «удивительно молод и никогда не взрослеет». Авторы назвали это «синдромом Питера Пэна», так как центральный отдел нашей нервной системы, подобно литературному герою, остается в «подростковом» состоянии.
Считается, что большой мозг дал человеку преимущество в эволюции. Однако есть предположение, что его форма тоже может быть важна. У млекопитающих мозг состоит из четырех отдельных областей, каждая со своими функциями. Лобная доля отвечает за рассуждение и абстрактное мышление, височная — сохранение памяти, затылочная — за зрение, теменная — за интеграцию сенсорных сигналов.
Ученые решили выяснить, как развиваются эти доли: независимо друг от друга или интегрированно, то есть эволюция какой-то одной из них приводит к изменениям в других. И одинаково ли это происходит у всех приматов.
Команда использовала два метода для исследования на основе компьютерной томографии черепов. Специалисты проанализировали 3D-модели мозга сотен современных и ископаемых приматов — обезьян, людей и наших ближайших родственников. Результаты дали новое представление о том, что делает нас людьми, и удивили экспертов.
Отслеживая изменения в течение длительного времени у десятков видов приматов, мы обнаружили, что у людей особенно высокий уровень интеграции мозга, особенно между теменными и лобными долями. Но мы также обнаружили, что мы не уникальны. Интеграция между этими долями была столь же высокой и у неандертальцев.
При этом у некоторых обезьян, например, шимпанзе, интеграция между долями оказалась тоже сравнима с человеческой — но только до определенного этапа. Когда особи достигают подросткового возраста, она быстро ослабевает, тогда как у человека продолжается и во взрослой жизни.
Как объясняют авторы, с подростковым этапом связана самая большая способность к обучению у приматов. Получается, что мозг человека разумного и неандертальца сохраняет эту способность на «молодом» уровне всю взрослую жизнь. Таким образом, «синдром Питера Пэна», при котором мозг остается молодым, мог сыграть важную роль в эволюции нашего интеллекта.
Исследование также делает более очевидным то, что неандертальцы, скорее всего, не были грубыми и недалекими существами, которыми их долгое время изображали. Возможности мозга позволяли им адаптироваться, обучаться новому и применять полученный опыт.
Новые археологические находки подтверждают, что древние люди, например, использовали веревки и умели изготавливать смолу. А наскальные рисунки показывают, что у неандертальцев было сложное символическое мышление.