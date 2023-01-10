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15:47 (мск), источник: © РИА Новости

Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Михалков поблагодарил всех, кто за него переживал в своем Telegram-канале «Бесогон».

Источник: © РИА Новости

«Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам…», — написал постановщик.

Он также отметил, что в СМИ было много «немыслимой, мало соответствующей действительности информации» о нем.

Никиту Сергеевича госпитализировали с гриппом 5 января. Михалков — председатель Союза кинематографистов России и президент Московского международного кинофестиваля. Он режиссер фильмов «Утомленные солнцем», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Сибирский цирюльник» и многих других.

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