18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Потепление океанов уничтожило морских паразитов
За последние 140 лет погибло 9 из 10 видов.
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Ученые Вашингтонского университета опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, которое показывает, как сильно сократилась численность морских паразитов с 1880 по 2019 год. Исследователи отмечают, что распространенное мнение о том, что в теплой среде подобные организмы размножаются и развиваются лучше, ошибочно. Опубликованная работа является крупнейшим и самым длинным в мире мета-анализом данных об изобилии диких паразитов.
Большинство паразитов перемещаются и откладывают яйца сразу на нескольких хозяевах. Анализ данных показал, что в среднем за десятилетие их численность снижается на 11%, притом, что из 10 видов паразитов, полностью исчезнувших к 1980 году, девять обитали на трех и более хозяевах. Авторы отмечают, что более устойчивыми оказались те, у кого был один или два хозяина.
Ранее ведущий автор Челси Вуд, адъюнкт-профессор водных и рыбных наук Университета Вашингтона, провела еще одно исследование, в котором использовала восемь видов рыб, часто встречающихся в коллекциях музеев естествознания. Вуд и ее команда тщательно изучили сохранившихся в образцах паразитов.
Среди обнаруженных ими многоклеточных организмов были членистоногие, ракообразные и Trypanorhyncha — разновидность плоских червей. Всего команда насчитала 17 259 паразитов 85 видов в 699 экземплярах рыб.
Объясняя уменьшение их популяции, авторы работы выделили три возможные причины: изобилие потенциальных хозяев, уровень загрязнения вод и температура на поверхности океана.
Последняя оказалась переменной, которая лучше всего объясняет сокращение численности паразитов. Температура поверхности моря выросла на 1 градус Цельсия с 1950 по 2019 год.
«Результат наших исследований обращает внимание на тот факт, что паразитические виды могут находиться в реальной опасности, — добавила Вуд. — И это плохие новости для нас: это сокращение не только вредных организмов, но и уменьшение управляемых паразитами экосистем, от которых мы зависим».
Недавно международная группа ученых установила, что из-за глобального потепления к 2100 году мир потеряет около 32% массы ледников. Больше 60% ледников и вовсе исчезнет.
Олеся Маевская