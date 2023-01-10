19:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Антрополог рассказал, почему женщины во всем мире работают больше
Все дело в том, кто и куда переедет после заключения брака.
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Юань Чен, кандидат эволюционной антропологии и профессор антропологии Университетского колледжа Лондона вместе со своими коллегами провел исследование групп земледельцев и скотоводов на тибетских окраинах в сельской местности Китая — области с огромным культурным разнообразием — чтобы выяснить, какие факторы на самом деле определяют, кто вкладывает больше сил в домашнее хозяйство и почему. Результаты работы были опубликованы в журнале Current Biology. Больше всего внимания авторы уделяли семейным парам.
Ученые решили проверить гипотезу о том, что переезд одного из супругов в связи с заключением брака приводит к повышению трудоспособности. «Новичок», не имея дружеских или родственных связей, вынужден добиваться расположения окружающих другими способами. Но это далеко не единственная модель поведения мужа и жены в браке.
Уникальность тибетских окраин в том, что на них можно найти все четыре формы взаимодействий супругов: патрилокальность — тип семейного уклада, при котором супруги живут в семье мужа, неолокальность, при которой новоиспеченная пара живет в новом месте вдали от обеих своих семей, матрилокальность — когда муж переезжает жить в дом жены и двойственность, при которой муж и жена живут раздельно.
Исследование было сосредоточено на сельских деревнях из шести различных этнических культур. Ученые спросили более 500 человек об их семейном положении, месте жительства, взаимоотношениях с супругом, а также попросили их носить фитнес-браслет, чтобы оценить свою рабочую нагрузку.
В ходе исследования выяснилось, что женщины работали намного усерднее мужчин. Они активнее двигались, меньше отдыхали и даже количество шагов отличалось: 12 000 шагов в день, в то время как средний показатель у мужчин был чуть более 9 000 шагов.
Наибольший стресс испытывают женщины, которые переехали к супругу — их физическая активность оказалась в разы больше по сравнению с другими. Авторы работы сделали вывод о том, что идеальное равенство пары во время выполнения работ соблюдается только в случае, когда муж переезжает к жене.
Такая модель поведения «добавляет» мужчинам около 2000 шагов в день. Также в паре выравнивается соотношение рабочего времени и отдыха. Ученые отмечают, что их работа доказывает, что гендерное неравенство сохраняется как дома, так и за его пределами.
Недавно обилие домашней нагрузки у женщин объяснили теорией доступности. Ученые предположили, что у женщин и мужчин принципиально разный взгляд на одинаковые ситуации.
Олеся Маевская