13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование показало, как работа из дома влияет на семейные отношения
Результаты были основаны на опросе более 200 пар.
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Согласно недавнему исследованию, проведенному учеными из США и Китая, смешение домашних забот с карьерными задачами в период вынужденной самоизоляции по-разному влияет на пару. Исследование опубликовано в журнале Personnel Psychology.
Результаты исследования были основаны на опросе 223 пар из Китая и Южной Кореи, включая семьи с детьми и без. Добровольцев спросили о количестве домашних дел, которые они выполняли, работая дома, и о том, как это повлияло на их семейные обязательства.
Статистика показала: оба супруга были уверены, что выполняли намного больше бытовых задач в период работы из дома по сравнению с тем временем, когда они работали из офиса.
При этом если в паре оба работают, мужчины выполняют меньше работы по дому, что увеличило нагрузку для женщин.
Одновременно с этим жены из обеих стран испытывали повышенное чувство вины за то, что не справлялись с работой по дому, и старались проводить больше времени со своими семьями, получая больше рабочих задач. Это ощущение разделили только мужья из Южной Кореи.
Исследователи также изучили гибкость распорядка дня, предложенного работодателем. Если у мужей был свободный график, жены выполняли больше рабочих задач. В то же время если такой график был у женщин, мужья больше помогали им по дому.
Кроме того, и мужчины, и женщины испытывали чувство вины, потому что им приходилось тратить «домашнее» время на работу. Авторы исследования утверждают, что партнеры должны разделять домашние обязанности, в то время как компании должны создавать условия, чтобы границы между работой и семейной жизнью не были столь размытыми.
Недавно антрополог рассказал, почему женщины во всем мире работают больше. Все дело в том, кто и куда переедет после заключения брака.
Олеся Маевская