14:56 (мск), источник: РБК Life
Пенсионер воссоздал Казанский собор из снега. Фото
Снежное архитектурное творение появилось у подъезда рядовой пятиэтажки.
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Пенсионер из Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин создал из снега Казанский собор. Фото снежного творения появились в телеграм-канале «Петербургский дневник». Зимняя копия величественного петербургского храма находится во дворе одного из домов в Приморском районе города, точный адрес не называется. На фото виден подъезд кирпичного дома.
Как ранее сообщалось, «снежный скульптор» уже много лет подряд возводит зимой уменьшенные достопримечательности Северной столицы во дворе своего дома, неподалеку от Ланского шоссе. Известно, что сам он бывший водитель, не имеющий специального творческого образования. В предыдущие зимы он лепил из снега Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, ростральную колонну, храм Спас на Крови и многое другое, а сам автор получил признание горожан и даже благодарность местных властей за создание новых неформальных достопримечательностей. Вот и сейчас снежная архитектура появилась возле вполне прозаичной пятиэтажки в Приморском районе.
Ранее гораздо критичнее оценили другие зимние скульптуры, появившиеся на главной площади их города, жители Нижневартовска. Фигуры из снега и льда были созданы по заказу местных властей. Суровый вид ледяных скульптур вызвал недоумение горожан, особое впечатление на них произвела Снегурочка с довольно непроницаемым выражением лица и внушительной комплекцией.
Судя по заявлению, размещенному в официальном телеграм-канале мэрии Нижневартовска, это фигура не Снегурочки, а «Хозяйки Медной горы». Портал 86.ru, пишущий о новостях ХМАО и Югры, сообщил, что трудовой контракт с чиновником, отвечающим за появление этих скульптур, не продлили, а сами фигуры немного подкорректировали в сторону жизнерадостности.