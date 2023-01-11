Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса В России новый штамм не замечен, но им можно заразиться на популярных курортах
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
13Лучшие снимки уходящего года
Главное
Спецоперация на Украине
16:34 (мск), источник: ТАСС Наука

В МГУ нашли механизм, влияющий на повторное развитие рака после химиотерапии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/ — По словам специалистов, полученные результаты можно будет использовать для снижения побочных эффектов противораковой терапии.

Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в составе международной группы исследователей обнаружили особенность разрыва цепочки ДНК при проведении химиотерапии, которая может привести к повторному развитию рака у пациентов. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.

Авторы изучили факторы, приводящие к хромосомным транслокациям — переносу участков одних хромосом на другие, содержащие другой набор генов. Этот процесс часто возникает при химиотерапии опухолей и приводит к развитию таких онкозаболеваний как рак крови (лейкоз).

«Что определяет, какая именно транслокация произойдет, известно не было. Ученые выяснили, что в этом процессе важную роль играет расхождение концов ДНК в месте разрыва. Полученные результаты можно будет использовать для снижения побочных эффектов противораковой терапии», — говорится в сообщении.

Множественные разрывы ДНК в раковых клетках возникают из-за применяемых при химиотерапии молекул-ингибиторов. Они блокируют работу ферментов топоизомераз, которые участвуют в делении клетки, обеспечивая постепенное выздоровление пациента. Однако эти ферменты перестают работать не только в опухолевых, но и здоровых клетках. Процесс восстановления поврежденных ДНК в них приводит к тому, что концы в месте разрыва заново соединяются, приводя к ошибкам. Одна из них — это объединение в здоровых клетках фрагментов разных хромосом (транслокации).

«Результаты показали, что на возникновение транслокаций в большей степени влияет то, что в местах разрывов ДНК концы разрыва иногда “теряются”, расходясь на значительное расстояние. Вероятно, расхождение разрывов, вызванных ингибиторами топоизомераз, связано с тем, что их устранение является сложным процессом и требует длительного времени, за которое концы успевают разойтись. Поэтому такие концы являются более подвижными, в результате чего фрагмент хромосомы может выйти за пределы своей хромосомной территории — места, в котором эта хромосома находится в норме», — уточнили в МГУ.

В исследовании также приняли участие сотрудники Института биологии гена РАН, Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Венского медицинского университета (Австрия). Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Такая сетка была обнаружена в одной из тетрадей Леонардо да Винчи. Позже их нашли на всех континентах
Это можно принять за чей-то розыгрыш, но их подлинность не вызывает сомнений
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицинанаукаХорошие новости