В МГУ нашли механизм, влияющий на повторное развитие рака после химиотерапии

Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в составе международной группы исследователей обнаружили особенность разрыва цепочки ДНК при проведении химиотерапии, которая может привести к повторному развитию рака у пациентов. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза.
Авторы изучили факторы, приводящие к хромосомным транслокациям — переносу участков одних хромосом на другие, содержащие другой набор генов. Этот процесс часто возникает при химиотерапии опухолей и приводит к развитию таких онкозаболеваний как рак крови (лейкоз).
Множественные разрывы ДНК в раковых клетках возникают из-за применяемых при химиотерапии молекул-ингибиторов. Они блокируют работу ферментов топоизомераз, которые участвуют в делении клетки, обеспечивая постепенное выздоровление пациента. Однако эти ферменты перестают работать не только в опухолевых, но и здоровых клетках. Процесс восстановления поврежденных ДНК в них приводит к тому, что концы в месте разрыва заново соединяются, приводя к ошибкам. Одна из них — это объединение в здоровых клетках фрагментов разных хромосом (транслокации).
«Результаты показали, что на возникновение транслокаций в большей степени влияет то, что в местах разрывов ДНК концы разрыва иногда “теряются”, расходясь на значительное расстояние. Вероятно, расхождение разрывов, вызванных ингибиторами топоизомераз, связано с тем, что их устранение является сложным процессом и требует длительного времени, за которое концы успевают разойтись. Поэтому такие концы являются более подвижными, в результате чего фрагмент хромосомы может выйти за пределы своей хромосомной территории — места, в котором эта хромосома находится в норме», — уточнили в МГУ.
В исследовании также приняли участие сотрудники Института биологии гена РАН, Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Венского медицинского университета (Австрия). Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.