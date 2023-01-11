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18:48 (мск), источник: Ведомости

Виктор Бут заявил, что никогда не торговал оружием

Виктор Бут, обвиненный властями США в незаконной торговле оружием, заявил, что никогда не был причастен к оружейному бизнесу. Такое заявление он сделал в интервью Радио «Комсомольская правда».

Источник: РИА "Новости"

«Я никогда не занимался оружейным бизнесом, это все результат пропаганды. Я работал с Ливией. Мы поставляли, обслуживали и работали именно с авиационной техникой. В Африке мы работали во многих странах. Я работал очень долгое время в Анголе», — утверждает Бут.

По его словам, он с удовольствием бы вернулся к авиационному бизнесу, однако сначала нужно осмотреться и понять, «возможно ли войти в одну и ту же реку дважды».

8 декабря 2022 г. Бут вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.

Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.

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