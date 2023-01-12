10:14 (мск), источник: ТАСС
В России обнаружили субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен»
По данным Роспотребнадзора, первый случай заражения зафиксировали в Пензенской области.
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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Субвариант штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5, или «кракен», впервые обнаружен в России, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Первый случай заражения <…> субвариантом “омикрона” XBB.1.5 (“кракен”) был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в сообщении.
Сейчас в России наблюдается широкая линейка разновидностей «омикрона», доминирует линия BA.5, добавили в ведомстве. Штамм «дельта» превалировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года, другие штаммы в последние месяцы не фиксировались.
«Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тыс. последовательностей геномов. На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее в ведомстве сообщили, что «кракен» не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее других вариантов вируса. Но есть данные, что он быстро распространяется и более заразный.